تعرف على الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا في مصر خلال مارس الماضى

تصدر جهاز «سامسونج A13 سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» قائمة الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهر مارس الماضي، مسجلا نحو 51.1 ألف وحدة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وحصد هاتف «

سعة 128 جيجا رام 6 جيجا بايت» المركز الثاني بقائمة الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا في مصر بإجمالى 47.1 ألف وحدة.

وجاء جهاز «سامسونج A23 سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» المرتبة الثالثة بعد تمكنه من بيع 21.3 ألف وحدة، أعقبه جهاز «سامسونج A13 سعة 128 جيجا رام 4 جيجا بايت» في المركز الرابع بواقع 15.9 ألف جهاز.

واحتل هاتف «سامسونج A13 سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا» المرتبة الخامسة بقائمة أكثر هواتف المحمول مبيعًا فى السوق المصرية بعدما تمكن من تسويق 14.2 ألف جهاز خلال مارس الماضي.

وتمركز جهاز «ريدمي A1 PLUS سعة 32 جيجا رام 2 جيجا بايت» في المرتبة السادسة بعدما حقق بيع 14.1 ألف وحدة، أعقبه هاتف «أوبو A16K سعة 32 جيجا رام 3 جيجا بايت» فى المركز السابع بواقع 9.7 ألف وحدة.

وجاء هاتف «إنفينيكس SMART 6 سعة 32 جيجا رام 2 جيجا بايت» في المرتبة الثامنة مسجلًا بيع 8.5 ألف وحدة، تلاه هاتف «أوبو A16 سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المركز التاسع مسجلًا بيع 8 آلاف و30 وحدة.

واحتل جهاز «سامسونج A13 سعة 128 جيجا رام 4 جيجا بايت» في المرتبة العاشرة بقائمة الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا في مصر مسجلاً 7.6 ألف وحدة خلال مارس الماضي.