تعرف على الهواتف الذكية الداعمة لتكنولوجيا «5G» الأكثر مبيعًا خلال سبتمبر (جراف)

تصدر جهاز سامسونج “Note 20 ultra” قائمة مبيعات الهواتف الذكية الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات “5G”عالميًا، مستحوذًا على حصة سوقية 5%، من إجمالى المبيعات، خلال شهر سبتمبر الحالى.

واحتل جهاز “هواوي P40 Pro” المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف المحمول، مسجلًا حصة سوقية 4.5%، أعقبه “هواوي nova 7” في المركز الثالث بحصة بلغت 4.3%، من إجمالى المبيعات.

وحصد هاتف “سامسونج S20 Plus” المرتبة الرابعة، بحصة سوقية قدرها 4%، تلاه “هواوي p40” في المركز الخامس بحصة بلغت 3.8%.

واقتنص جهاز “فيفو Y70s” المرتبة السادسة بقائمة الهواتف الذكية الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات “5G”- الأكثر مبيعًا – في مختلف أنحاء دول العالم، مسجلًا حصة سوقية 3.6%، تلتها هاتف “أوبو Reno 4” في المركز السابع بحصة بلغت 3.1%.

وجاء هاتف “سامسونج Note 20” في المرتبة الثامنة، بحصة سوقية قدرها 2.9%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من أجهزة “سمارت فون”، تلاه هاتف “هونر 30s” في المركز التاسع بحصة بلغت 2.8%.

واحتل جهاز “أوبو A72” المرتبة العاشرة بقائمة أجهزة الهواتف الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات “5G”- الأكثر مبيعًا – في مختلف الأسواق العالمية، مستحوذًا على حصة سوقية 2.7%، من إجمالى المبيعات خلال شهر سبتمبر.

ويوضح الجراف التالي؛ قائمة هواتف المحمول الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات “5G”- الأكثر مبيعًا- في مختلف أنحاء دول العالم خلال شهر سبتمبر الماضى: