اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على الهواتف الذكية الداعمة لتكنولوجيا «5G» الأكثر مبيعًا خلال سبتمبر (جراف)

تتصدرها «سامسونج Note 20 ultra» بحصة سوقية 5%
أحمد عوض 11:30 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20 11:30 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20

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تصدر جهاز سامسونج “Note 20 ultra” قائمة مبيعات الهواتف الذكية الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات “5G”عالميًا، مستحوذًا على حصة سوقية 5%، من إجمالى المبيعات، خلال شهر سبتمبر الحالى.

واحتل جهاز “هواوي P40 Pro” المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف المحمول، مسجلًا حصة سوقية 4.5%، أعقبه “هواوي nova 7” في المركز الثالث بحصة بلغت 4.3%، من إجمالى المبيعات.

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وحصد هاتف “سامسونج S20 Plus” المرتبة الرابعة، بحصة سوقية قدرها 4%، تلاه “هواوي p40” في المركز الخامس بحصة بلغت 3.8%.

واقتنص جهاز “فيفو Y70s” المرتبة السادسة بقائمة الهواتف الذكية الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات “5G”- الأكثر مبيعًا – في مختلف أنحاء دول العالم، مسجلًا حصة سوقية 3.6%، تلتها هاتف “أوبو Reno 4” في المركز السابع بحصة بلغت 3.1%.

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وجاء هاتف “سامسونج Note 20” في المرتبة الثامنة، بحصة سوقية قدرها 2.9%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من أجهزة “سمارت فون”، تلاه هاتف “هونر 30s” في المركز التاسع بحصة بلغت 2.8%.

واحتل جهاز “أوبو A72” المرتبة العاشرة بقائمة أجهزة الهواتف الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات “5G”- الأكثر مبيعًا – في مختلف الأسواق العالمية، مستحوذًا على حصة سوقية 2.7%، من إجمالى المبيعات خلال شهر سبتمبر.

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ويوضح الجراف التالي؛ قائمة هواتف المحمول الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات “5G”- الأكثر مبيعًا- في مختلف أنحاء دول العالم خلال شهر سبتمبر الماضى:

الهواتف الذكية

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بقلم أحمد عوض

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