تعرف على النتائج المبدئية للعملية الشاملة سيناء 2018

بدور إبراهيم: فى إطار عملية المجابهة الشاملة "سيناء 2018" التى تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من كافة الأفرع الرئيسية بالتعاون الكامل مع عناصر واجهزة وزارة الداخلية، قامت قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعن

بدور إبراهيم:

فى إطار عملية المجابهة الشاملة “سيناء 2018” التى تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من كافة الأفرع الرئيسية بالتعاون الكامل مع عناصر واجهزة وزارة الداخلية، قامت قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق علي كافة المحاور والمدن والقري بشمال ووسط سيناء، حيث تمكنت حتي الآن من تحقيق النتائج الآتية:

– قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 66 هدفا تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة.

– القضاء علي عدد 16 عنصرا تكفيريا واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة و2 سيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

– القبض علي عدد 4 أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات.

– ضبط عدد 30 فردا من المشتبه بهم جار اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

– اكتشاف وإبطال مفعول عدد 12من العبوات الناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات.

– تدمير عدد 11 سيارة دفع رباعي خاصة العناصر الإرهابية وعدد 31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

– تدمير عدد 3 مخازن عثر بداخلها علي كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وزي عسكري.

– اكتشاف وتدمير معمل ميداني تستخدمه العناصر الإرهابية في تصنيع العبوات الناسفة.

– اكتشاف وتدمير مركز إعلامي عثر بداخله علي العديد من أجهزة الحواسب الالية ووسائل الاتصال اللاسلكية والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر الجهادي.

– اكتشاف وتدمير عدد 6 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدانا وضبط عدد 18 طربة من جوهر الحشيش المخدر.

فيما واصلت عناصر القوات البحرية تنفيذ مهامها المخططة وإبرار المجموعات القتالية لعناصر الوحدات الخاصة البحرية من حاملة المروحيات “المسترال ” لتنفيذ أعمال التمشيط بمنطقة ساحل العريش، بالتزامن مع قيام عناصر حرس الحدود والشرطة أعمالها بتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق العامة وتنظيم الكمائن الثابتة والمتحركة وتنفيذ اعمال التمشيط بمناطق مكافحة النشاط الارهابي بالظهير الصحراوي في صعيد مصر، وعلي الطرق والمدقات والدروب الجبلية علي الاتجاهات الحدودية الجنوبية والغربية لاحباط اي محاولة لاختراق الحدود الدولية.