تعرف على الموقع الإلكتروني وشروط التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة

فتحت وزارة التعليم العالي ، باب التقديم للجامعات الدولية الأهلية ، جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية.

الموقع الإلكتروني للتقديم في الجامعات الأهلية الجديدة

ويبدأ التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأحد 30 أغسطس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني

http://admission.egypt-hub.edu.eg/



ويتضمن الموقع جميع البرامج وشروط التقدم، والحد الأدنى لمجموع الطالب في كل مجال من مجالات الدراسة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال.

طريقة التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة والأوراق المطلوبة



ويجب أن يقوم الطالب الراغب في التقدم في الجامعات الأهلية الجديدة ، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية.

وتشمل مجموعة في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة ( pdf ).

ومن ثم يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.

وتؤكد الوزارة أنه سيتم إخطار الطالب الذي يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها.

كما سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة.

وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.

اختبارات القبول في الجامعات الأهلية الجديدة

وتبدأ اختبارات القبول، اعتبارا من السبت 5 سبتمبر وفق الجدول الزمني المعلن على الموقع ويتم الاختبار بشكل إلكتروني محدد المدة الزمنية وبالتزامن بين كل المتقدمين.

ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 10 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقا لدرجات الاختبار.

وتبدأ المقابلات الشخصية اعتبارا من يوم السبت 12 سبتمبر، على أن يكون الكشف الطبي ابتداء من يوم الخميس 17 سبتمبر.

وتقدم الجامعات الأهلية الجديدة والتي يبدأ الدراسة بها في العام الحالى 2020/2021، برامجا دراسية فى المجالات الآتية:



المجالات الدراسية جامعة جامعة الجلالة

جامعة الجلالة

العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، الإنتاج الإعلامي، الفنون، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، العمارة، العلوم الأساسية، الغذاء والصناعات الغذائية.

إضافة إلى الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، العلاج الطبيعي، علوم التمريض).



المجالات الدراسية في جامعة العلمين الدولية

إدارة الأعمال، الدراسات القانونية، الفنون والتصميم، العلوم الهندسية، علوم وهندسة الحاسبات



المجالات الدراسية جامعة الملك سلمان الدولية

1- فرع الطور تبدأ الدراسة المجالات الآتية: ( العلوم الهندسية، علوم وهندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية)

2- فرع مدينة رأس سدر ويتم بدء الدراسة بالمجالات العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية.

3- فرع مدينة شرم الشيخ: تبدأ الدراسة بها بمجالات اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم.