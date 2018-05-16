تعرف على المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري في رمضان

المال- خاصأعلنت هيئة السكك الحديدية، تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارا من غدًا الخميس، الموافق 17 مايو 2018، الأول من شهر رمضان المعظم عام 1439 هـ، لتتناسب مع موعد الإفطار طوال الشهر المبارك. وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تعديل مواعيد بعض قطارات بالوجه البحري وشملت:- قيا

المال- خاص

أعلنت هيئة السكك الحديدية، تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارا من غدًا الخميس، الموافق 17 مايو 2018، الأول من شهر رمضان المعظم عام 1439 هـ، لتتناسب مع موعد الإفطار طوال الشهر المبارك.



وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تعديل مواعيد بعض قطارات بالوجه البحري وشملت:

– قيام قطار 1915 سياحي القاهرة – المنصورة: الساعة 3:10 عصرًا بدلا من الساعة 5:00 مساءً.

– قيام قطار 925 مكيف القاهرة – الإسكندرية: الساعة 5:00 مساءً بدلا من الساعة 5:10 مساءً.

– قيام قطار 927 مكيف القاهرة – الإسكندرية: الساعة 8:00 مساءً بدلا من الساعة 7:00 مساءً.

– قيام قطار 959 سياحي القاهرة – الإسماعيلية: الساعة 5:10 مساءً بدلا من الساعة 7:45 مساءً.

– قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية – القاهرة: الساعة 7:45 بدلا من الساعة 7:00 مساءً.

– قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية – القاهرة: الساعة 4:00 عصرًا بدلا من الساعة 6:00 مساءً.

– قيام قطار 915 مكيف القاهرة – الإسكندرية: الساعة 3:20 عصرًا بدلا من الساعة 3:10 عصرًا.

– قيام قطار 21 أكسبريس القاهرة – الإسكندرية: الساعة 3:30 عصرًا بدلا من الساعة 3:20 عصرًا.

– قيام قطار 31 أكسبريس القاهرة – الإسكندرية من بركة السبع الساعة 7:42 مساءً بدلا من الساعة 7:59 مساءً، ليصل الإسكندرية الساعة 8:10 مساءً بدلا من الساعة 10:25 مساءً.

– قيام قطار 32 اكسبريس الإسكندرية – القاهرة، من إيتاي البارود: الساعة 7:55 مساءً، بدلا من الساعة 8:05 مساءً، ليصل القاهرة 10:05 مساءً بدلا من الساعة 10:15.

وتعود القطارات لمواعيدها الأصلية طبقا لجدول التشغيل بنهاية شهر رمضان المعظم.