تعرف على المواصفات الكاملة لسيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس»

أرسلت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلى لـ«ميتسوبيشي»، لشبكة موزعيها المعتمَدين التعديلات في مواصفة طرازات «إكليبس كروس» المطروحة في السوق المحلية.

وتقدم «إكليبس كروس» عبر 4 فئات بأسعار تبدأ من مليون و160 ألف جنيه، إلى مليون و355 ألف جنيه فى السوق.

وتزود السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «ميتسوبيشي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويوضح البرشور التالي التفاصيل الكاملة لسيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس: