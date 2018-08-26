تعرف على المواد القانونية سرية الحسابات البنكية

أحمد الدسوقى فجر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلافا حاداً بشأن سرية الحسابات فى البنوك المصرية، من خلال الكشف عن مقترح يسمح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات المصرفية للشركات التى تقدم بيانات غير واقعية عن إيراداتها. وقال سامى فى…

أحمد الدسوقى

فجر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلافا حاداً بشأن سرية الحسابات فى البنوك المصرية، من خلال الكشف عن مقترح يسمح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات المصرفية للشركات التى تقدم بيانات غير واقعية عن إيراداتها.

وقال سامى فى تصريحات لوكالة رويترز صباح اليوم، إن المقترح يهدف إلى الحد من التهرب الضريبى، فيما رد طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ”المال” قائلا إن القطاع المصرفى يعمل على ضمان وحفظ مدخرات المواطنين وسرية حساباتهم وأنه لن يسمح بتعديل المواد القانونية الخاصة بسرية الحسابات البنكية، مضيفا: “ننصح رئيس مصلحة الضرائب بالتريث فيما يقول”.

ومن جانبها، ترصد “المال” فى السطور التالية المواد القانونية التى تنظم سرية الحسابات الشخصية للعملاء بقانون البنك المركزى.

· المادة 97

تنص على أن “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين.

ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الاشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول على الاوراق او البيانات المخظور افشاء سريتها طبقاً لاحكام هذا القانون ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاى سبب من الاسباب.

· المادة 98

“للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل من تلقاء نفسه او بناء على طلب جهة رسمية او احد من ذوى الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة او المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.

ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى احد البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار اليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة.

وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الايام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع اقوال النيابة العامة او ذى الشأن.

وعلى النائب العام او من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الاول على الاقل وعلى ذى الشأن بحسب الاحوال اخطار البنك وذوى الشأن بالامر الذى تصدره المحكمة خلال الايام الثلاثة التالية لصدوره.

ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ اخطار البنك بالامر المذكور، ويكون للنائب العام او من يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها فى المادة 97 من هذا القانون او المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتباب الثانى من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002.

· المادة 99

“يتبادل البنك المركزى مع البنوك المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، كما يتبادل هذه المعلومات والبيانات مع شركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، ويضع مجلس ادارة البنك المركزى القواعد المنظمة لهذا التبادل مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان.

· المادة 100

” يحظر على رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك وشركات والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والاستعلام والتصنيف الائتمانى ومديريها والعاملين بها اعطاء او افشاء اية معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او معاملاتهم فى شأنها او تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى احكام هذا القانون.

ويسرى هذا الحظر على كل من يتلقى او يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على المعلومات والبيانات المشار اليها.

· المادة 101

“لا تخل احكام المادتين 97 و100 ” من هذا القانون بما يلى :

1 – الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمراقبة حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزى.

2- التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق.

3- حق البنك او شركة التمويل العقارى او التأجير التمويلى فى الكشف عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حق البنك او الشركة فى نزاع قضائى نشأ مع العميل بشأن هذه المعاملات.

4- ما تنص عليه القوانين والاحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الاموال.

5- ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى من معلومات وبيانات وفقا للقواعد التى يقررها مجلس ادارة البنك المركزى.