تعرف على المنصة المجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

أعدت وزارة التربية والتعليم محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة http://thanaweya.net/ من الآن وطوال فترة الامتحانات.

التعليم : مراجعات الثانوية العامة متاحة مجانا لفترة محدودة

وقالت الوزارة: “المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة”.

وأضافت: “ادخل على thanaweya.net وانشئ حساب وسجل في المراجعات المختلفة”. المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة – thanaweya.net أعدت وزارة التربية والتعليم محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة http://thanaweya.net/ من الآن وطوال فترة الامتحانات. المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة. ادخل على thanaweya.net وانشئ حساب وسجل في المراجعات المختلفة! #صحتك_أمانة#تعليمنا_حياةGepostet von ‎وزارة التربية والتعليم المصرية‎ am Dienstag, 9. Juni 2020

ومؤخرا واصل، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأكيداته السابقة على إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر 21 يونيو الجاري.

ونصح الوزير الطلاب باستغلال الأسبوعين المتبقيين على الامتحانات في المذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات.

وقال الوزير إنه ليس هناك أي تعارض ما بين تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة أو وزارة الصحة حول ذروة انتشار فيروس كورونا وقرار إجراء امتحانات الثانوية العامة

ورد شوقي على مقترحات استبدال الامتحانات بمشروعات بحثية أو امتحانات الكترونية، بأن تلك الأفكار في الأساس خارجة من وزارة التعليم ولا يوجد إمكانية لتطبيق أي منهما على الثانوية العامة.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة محكومة بقانون، لضمان عمل امتحان موحد لتوخي تكافؤ الفرص، من ثم تم طرح مقترحات الامتحانات الإلكترونية والأبحاث جانبا لإخلالها بمبدأ تكافو الفرص.

واشار الوزير إلي أن إجمالي طلاب الثانوية العامة 653 ألف طالب، موزعين على الجمهورية، وسيتم توزيعهم على 56 ألف لجنة.

وقال الوزير إنه على مدار شهر انعقاد امتحانات الثانوية العامة لن يذهب الطلاب للامتحانات إلا عدد محدود من المرات.

وأضاف أنه مطلوب من طلاب الشعبة الأدبية أداء 7 امتحانات، ومن طلاب علمي علوم 7 امتحانات، بينما يذهب طلاب شعبة علمي رياضيات لآداء 9 امتحانات.