تعرف على المكرمين في عيد الآثاريين المصريين الـ 15 (صور)

كرم وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، عددًا من الآثريين المصريين خلال عيدهم الـ 15، ومن بينهم شيماء أبو العباس إسماعيل بدر، والتى تخرجت من كلية الآداب قسم ترميم الآثار جامعة جنوب الوادى عام ٢٠٠٩م.

وبدأت العمل فى الآثار فى عام ٢٠١٢ فى ترميم الجدار الغربى من الناحيه الشمالية بصالة الأعمده بمعبد إسنا.

كما عملت مع مركز البحوث الأمريكى بالأقصر فى توثيق وترميم مقبرة ١١٠ بمنطقة الخوخة بالبر الغربى، وتوثيق وترميم مقبرتى ١٥٩ و٢٨٦ بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربى، وفى استكمال ترميم مقصورة ٦ بمعبد خونسو بالكرنك.

وهي تعمل منذ 2018 وحتى الآن فى معبد إسنا مع البعثة المصرية الألمانية المشتركة بين مركز تسجيل الآثار المصرية وجامعة تبنجن الألمانية.

كما كرم محمد محمد عبدالبديع حرب، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، والذي تدرج في الوظائف بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 1994، حيث بدأ عمله مفتشًا للآثار إلى أن أصبح مديرًا للجنة الدائمة للآثار المصرية، ثم رئيسًا للإدارة المركزية لآثار مصر العليا.

وقام بمرافقة والإشراف على عمل العديد من البعثات الأجنبية بالمواقع الأثرية المختلفة ومنها: الفيوم، الهرم، سقارة، والأقصر.

كما قام بالتدريب والإشراف على مدارس الحفائر في العديد من المواقع ومنها: الجيزة، سقارة، والمطرية.

وتم تكريم عبد الناصر أحمد عبد العظيم مدير عام ترميم آثار ومتاحف مصر العليا حيث شارك في العديد من مشروعات الترميم للآثار المصرية منها على سبيل المثال ترميم طريق الكباش، ومعبد موت، ومعبد الأقصر، ومعبد الطود، ومعبد المدامود، ومقبرة نفرتاري بوادى الملكات، ومقبرة مرنبتاح، ومقبرة توت عنخ أمون، ومقبرة سيتى الأول بوادى الملوك.

والدكتورة/ مها محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية سابقًا والتى حصلت على درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية عام 2018، وشغلت العديد من المناصب منها: مدير عام متحف المركبات الملكية – مدير عام العهد والسجلات بالمتاحف التاريخية.



شاركت في العديد من اللجان منها: لجنة تطوير المتاحف – لجنة إعداد سيناريو العرض المتحفي الخاص بمتحف المركبات الملكية بالقلعة، وقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وركن حلوان، ومتحف المركبات الملكية ببولاق.











كما تم تكريم المرحوم/ عبد الله السيد العدل حارس بمنطقة آثار تل الربع بالدقهلية، وتسلم التكريم نيابة عن أسرة المرحوم سيد الطلحاوي، وتكريم أحمد محمد جاد موسى شيخ خفراء منطقة آثار البحيرة، بالإضافة إلى إيناس جمال جعفر النائب السابق لرئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية والتى عملت بصندوق إنقاذ آثار النوبة بالمكتب الفنى لرئيس هيئة الآثار منذ عام ١٩٨٤، وشاركت فى حفائر معبد موت والكرنك مع إحدى البعثات الأمريكية في موسم ١٩٨٤و١٩٨٥.

كما عملت كمشرف على الشئون الأثرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية منذ عام ٢٠٠٥، وكأمين عهدة أثرية بالمتحف عام ٢٠٠٦، حصلت على العديد من الدورات التدريبية فى مجال الآثار، وشاركت كعضو لجنة سيناريو ، ثم عينت نائب لرئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية عام 2021.

وفيما يلي أسماء باقي المكرمين:

وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات السابق والذي عمل في هيئة الآثار المصرية عام 1987 مديراً لأعمال هندسة المنيا، وتولى مدير عام الإدارة الهندسية للآثار المصرية منذ عام 2007 حتى عام 2015 ، ثم رئيساً لقطاع المشروعات من عام 2015 حتى عام 2021.

قام بالعديد من أعمال الأشراف على المشروعات الهامة ومنها على سبيل المثال ترميم معبد هبيس.

(9) محمود حسن محمد الحلوجي

مدير عام المتحف المصري السابق، فمنذ تخرجه من كلية الآثار بجامعة القاهرة عام 1979، التحق بالعمل بهيئة الآثار المصرية في وظيفة أمين متحف ثالث، ثم تدرج في الوظائف حتى أصبح مديرًا عامًا للمتحف عام 2014، ثم مديرًا عامًا للمتاحف الإقليمية عام 2016.

في عام 2012 عمل مديرًا لمتحف الآثار المصرية بالأكاديمية المصرية في روما.

-في عام 1986 قام بدراسة التسجيل والتوثيق للمجموعات المتحفية في لندن، وفي عام 1992 درس العلوم المتحفية في فيينا، وقام بدراسة إدارة وتنظيم المجموعات المتحفية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996.

-شارك في مؤتمر علماء الآثار بألمانيا عام ٢٠٠٢.

-حصل علي دبلوم التقدير من المعهد الألماني للآثار الشرقية بالقاهرة عام ٢٠١٦.

(10) الدكتور/ مختار حسين أحمد الكسبانى

أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار – جامعة القاهرة

-حصل على ليسانس الآثار الإسلامية عام 1977، ودرجة الدكتوراه عام 1993، ويعمل حاليًا أستاذًا متفرغًا بكلية الآثار جامعة القاهرة.

-قام بالتدريس في العديد من الكليات والمعاهد المتخصصة في السياحة والآثار.

-كان رئيسًا للجنة الأثرية المعمارية بالقاهرة التاريخية، ومستشارًا لأمين عام المجلس الأعلى للآثار في الفترة من عام 2004 حتى 2011.

-هو عضو باللجنة العليا للمتاحف، ولجنة سيناريو العرض بالمتحف القومي للحضارة.

-قام بالإشراف على العديد من مشروعات المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال: ترميم وتطوير مسجد أبو الحجاج بالأقصر، ومُجمع كنائس مصر القديمة، ومسجد الظاهر بيبرس، ومسجد أحمد بن طولون، وقصر الأمير طاز.

(11) الدكتور/ جمال عبد الرحيم إبراهيم حسن

أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار – جامعة القاهرة

-عضو لجنة ترقيات للسادة أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات.

-عضو لجنة النشر العلمي بوزارة السياحة والآثار.

-عضو مجلس إدارة إتحاد الآثاريين العرب.

-عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار .

-عضو اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار .

(12) اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف بوزارة السياحة والآثار

لمجهوداتها في إعداد سيناريوهات العرض المتحفي بمختلف المتاحف على مستوى الجمهورية، ومنها المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف شرم الشيخ، ومتحف كفر الشيخ.

يتسلمها عن اللجنة مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف

(13) اسم المرحوم الدكتور/ محمود عبد الرازق عوض

أستاذ الآثار المصرية بجامعة قناة السويس

وتسلم التكريم نجله كمال محمود عبد الرازق.

الأستاذ الدكتور/ محمود عبد الرازق عوض: منذ حصوله على ليسانس الآثار المصرية من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1958، التحق بالعمل في مصلحة الآثار المصرية وتدرج في الوظائف حتى أصبح رئيسًا لقطاع الآثار المصرية عام 1981، ثم رئيسًا لقطاع المتاحف في الفترة من عام 1990 حتى عام 1994.

-في عام 1995 تم تعيينه أستاذًا للآثار المصرية بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس حتى وفاته فى شهر ديسمبر عام 2020.

-قدم العديد من الأبحاث العلمية المنشورة باللغات الأجنبية والعربية.

-شارك في العديد من الحفائر بمناطق الآثار المختلفة منها على سبيل المثال: حفائر منطقة آثار الأقصر في الفترة من عام 1963 حتى عام 1969 للكشف عن مدينة الأقصر القديمة.

(14) الدكتورة/ زكية يوسف مدحت طبو زادة

أستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس

-حصلت على ليسانس الآثار المصرية من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1965. وفي عام 1975 حصلت على الدكتوراه من جامعة السوربون. وفي عام 1983 حصلت على دكتوراه في التاريخ المصري القديم من جامعة المنيا.

-قامت بنشر العديد من البحوث والكتب باللغتين العربية والفرنسية؛ بالإضافة إلى قيامها بترجمة العديد من الكتب المتخصصة في الآثار.

-هي عضو بالجمعية العلمية الدولية للمصريات، وعضو الجمعية التاريخية المصرية.

(15) العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية

(16)اللواء/ عاطف مفتاح

المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به

وذلك لمجهوداته في مشروع المتحف المصري الكبير، ونقل مركب خوفو الأولى من متحفها بمنطقة الأهرامات الأثرية إلى المتحف المصري الكبير في أغسطس الماضي.

اللواء/ عاطف مفتاح : تخرج من الكلية الفنية العسكرية قسم العمارة، وتدرج بعدد من الوظائف القيادية داخل القوات المسلحة، ويشغل منصب مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمشروع المتحف المصري الكبير.

وقد كلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمسئولية إدارة هذا المشروع في فبراير 2016، وتم تعيين اللواء/ عاطف مفتاح بمنصب رئيس اللجنة الهندسية للمتحف المصري الكبير ورئيس اللجنة الهندسية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإدارة المشروع.

وفي فبراير ٢٠٢١ تولي منصب المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة للشئون الهندسية.

منذ عام 2016 إلى 2022 وصل نسبة الإنجاز إلى أكثر من 99%، وطرأ على المشروع العديد من التطورات، التي غيرت من تصميمه منذ وقت طرحه وإنشائه إلى ما انتهى إليه الآن، حيث أضاف إليه اللواء عاطف مفتاح أعمال ضخمة لم تكن ضمن التصميم الأساسي.