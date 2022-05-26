تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية في مدينتي أو الرحاب

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن طرح وحدات استلام فوري كاملة التشطيب في الرحاب ومدينتي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأكد موقع الشركة إتاحة شراء الوحدات من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وحددت كراسة الشروط المستندات المطلوب تقديمها للبنك الممول ، وهو البنك الأهلي المصري.

أولاً المستندات المطلوب تقديمها للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي:

1-مستند اثبات دخل حديث مل مير عليه سوى 3 شهور يوضح الدخل الشهرى أو السنوى وطبيعة العمل وتاريخ التعيني والوظيفة موقع من جهة العمل ومختوم .

2-برنت تأمينات باسم جهة العمل مختوم بختم هيئة التأمينات – فى حالة عدم اثبات جهة العمل على بطاقة الرقم القومى.

3-كشف حساب بنكي ( البنك المحول عليه الراتب ) اخر عام على مطبوعات البنك

4-بطاقة الرقم القومى سارية

5-ايصال مرافق حديث

6-شهادة قيد عائلى

7-بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية أو صورة من قسيمة الزواج

8-مفردات دخل من جهة عمل الزوجة – ان كانت تعمل

9-اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة – إن كانت لا تعمل

ثانياً المستندات المطلوبة لأصحاب الأعمال الحرة: الأنشطة التجارية والصناعية

1-مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليه سوى 3 شهور

2-صورة كاملة الصفحات وسارية من البطاقة الضريبية موضحا بها تاريخ انتهائها

3-صورة من عقد ايجار : موثق وسارى، او مستند متليك مقر النشاط ( موثق

4-شهادة من محاسب قانوىن بصافى الدخل الشهرى او السنوى ( مع مراعاة ان يكون لدى

5-المحاسب القانوىن كارنيه نقابة سارى وشهادة مزاولة مهنة ) أو شهادة من مصلحة

6-الضرائب بالدخل الذى تم الربط الضريبي عليه لاخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب بنكي معتمد اخر عام على مطبوعات البنك

7-بطاقة الرقم القومى سارية

8-ايصال مرافق حديث

9-شهادة قيد عائلى

10-بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج

11-مفردات دخل من جهة عمل الزوجة – ان كانت تعمل، أو اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة – ان كانت لا تعمل

ثالثاُ المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة: مزاولة المهن الحرة والحرفية

1-صورة من كارنيه النقابة : للمهن التى لابد لمزاولتها من استخراج كارنيه للنقابة

2-رخصة مزاولة مهنة او سجل مهنى او بطاقة ضريبية سارية موضحا بها تاريخ انتهائها وتاريخ بدء مزاولة النشاط

3-صورة من عقد ايجار ( موثق وسارى ) او مستند متليك مقر النشاط موثق

4-شهادة من محاسب قانوىن بصافى الدخل الشهرى او السنوى مع مراعاة ان يكون لدى المحاسب القانوىن كارنيه نقابة سارى وشهادة مزاولة مهنة أو شهادة من مصلحة الضرائب بالدخل الذى تم الربط الضريبي عليه لاخر اقرار لم يمر عليه عامين أو كشف حساب بنكي معتمد اخر عام على مطبوعات البنك

5-بطاقة الرقم القومى سارية

6-ايصال مرافق حديث

7-شهادة قيد عائلى

8-بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج

9-مفردات دخل من جهة عمل الزوجة – ان كانت تعمل ، أو اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة – ان كانت لا تعمل

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهد توقيع عقد اتفاق بشأن تفويض الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني فى بيع الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى الرحاب ومدينتى بمدينة القاهرة الجديدة.

وقام بالتوقيع كل من المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.

وأوضح وزير الإسكان، أن الاتفاق مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، ينص على قيام الشركة ببيع الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمُسلَّمَةِ لها حتى نهاية عام 2021، والتى هى عبارة عن حصتها العينية فى مشروعى الرحاب ومدينتى، طبقًا لاتفاق الشراكة بين الهيئة والشركة، ويتم البيع وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري