طاقة

تعرف على المسافات الأمنة لحرم خطوط الكهرباء

ظهر في الآونة الأخيرة عدد من السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين التي قد تعرض حياتهم للخطر وأبرزها التعدي على حرم خطوط الكهرباء والبناء أسفل خطوط الضغط العالي مما قد يؤدي لوفاتهم أو الإضرار بهم. وتقوم "المال" بنشر المسافات والتعريف بالمسافات…

عمر سالم 11:34 ص, الجمعة, 5 فبراير 21 11:34 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

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ظهر في الآونة الأخيرة عدد من السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين التي قد تعرض حياتهم للخطر وأبرزها التعدي على حرم خطوط الكهرباء والبناء أسفل خطوط الضغط العالي مما قد يؤدي لوفاتهم أو الإضرار بهم.

وتقوم “المال” بنشر المسافات والتعريف بالمسافات الأمنة لحرم خطوط الكهرباء الواردة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بالمادة رقم (55) .

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وتنص المادة على : ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية, وذلك كله في حدود المسافات الموضحة فيما يلي مُقاسة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات:

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1- خمسة وعشرون متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
2- ثلاثة عشر متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

3- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.4- خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

5- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

وفي حال عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة، تقوم الجهة الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقتهم.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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