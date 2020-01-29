تعرف على مديونيات «جولدن بيراميدز»لصالح«اوراسكوم» التى أدت للحجز على «سيتى ستارز» (مستند)

بعد الحجز عليها وفقا للحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى

علمت «المال» ان حجم المديونيات المستحقة لتحالف شركتى «اوراسكوم» للانشاء والصناعة و«اتحاد المقاولين العالمية» لدى شركة «جولدن بيراميدز» بلازا التى تمتلك مشروع سيتى ستارز، تقترب من نحو مليار جنيه ،دون احتساب الفوائد.حتساب الفوائد.

ويهدف التحالف إلى بيع العلامة التجارية سيتى ستارز المملوكة لشركة جولدن بيراميدز بلازا بالمزاد العلنى وذلك بعد الحجز عليها وفقا للحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدول رقم 467 لسنة 2006.

كما يهدف ايضا الى بيع العلامتين جولدن بيراميدز وجولدن بيراميدز بلازا وباقي العلامات التجارية التابعة للشركة.

وقالت مصادروثيقة الصلة بالنزاع للمال إن مستحقات التحالف، ناجمة عن تنفيذه للأعمال الإنشائية والتشطيبات لمشروع سيتى ستارز بمدينة نصر المملوكة لشركة جولدن بيراميدز بلازا.

وأشارت إلى أن التحالف حصل على حكم نهائى قضائي بإلزام شركة جولدن بيراميدز بلازا، بتسديد المبالغ التالية

– 248 مليون جنيه مصرى + 5% فوائد من تاريخ الحكم وحتى السداد النهائى.

-31 مليون دولار أمريكى + 5% فوائد من تاريخ الحكم وحتى السداد النهائى.

– 12.6 مليون جنيه مصرى.

-3.6 مليون دولار أمريكى + فائدة ( الليبور+ 2% ) من تاريخ الحكم وحتى السداد.

-8.7 مليون دولار أمريكى + 5% فوائد من تاريخ الحكم وحتى السداد النهائى .

وأوضحت المصادر أن النزاع القضائى استمرما يزيد عن ثمانى سنوات، وانتهى بحصول التحالف على حكم نهائى فى الدعوى التحكيمية وذلك فى ديسمبر من عام 2014 من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى.

وتأسست جولدن بيراميدز بلازا فى عام 1991 بموجب القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته. ويتمثل نشاطها فى إنشاء مجمع سياحى فى مدينة نصر والذى يعرف باسم سيتى ستارز. وقد ادرجت فى سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية فى 20/08/1997.

ولفت إلى أنه قد تم تأييد هذا الحكم استئنافياً بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 7 تجارى بتاريخ 7/12/2015 وذلك فى الدعوتيين رقم 46, 47 لسنة 132 ق تحكيم تجارى .

وأشار إلى أن الحكم أصبح باتاً بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 1394 لسنة 86 قضائية.

حيث رفضت المحكمة الطعن وألزمت جولدن بيراميدز بلازا بالمصروفات وفور صدور الصيغة التنفيذية، قام تحالف اتحاد المقاولين العالمية ( ش.م.ل ) وأوراسكوم للإنشاء والصناعة ( ش.م.م ) بالحجز إدارياً على أرصدة ومستحقات جولدن بيراميدز بلازا فى عدة بنوك وذلك فى 20/7/2017 , ويعتبر إجراء الحجز على العلامة التجارية ضمن إجراءات تحصيل التحالف لمستحقاته .