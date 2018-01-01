تعرف على المدير التنفيذي الجديد للأهلي

على المصرى: أسند مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مهمة المدير التنفيذى للقلعة الحمراء، للعميد محمد مرجان، بعد اعتذار اللواء شيرين شمس، عن الاستمرار في منصبه، ومن المنتظر أن يستمر الأخير فى عمله، خلال الأسبوع المقبل، لتسليم المدير التنفيذي الجديد كل ملفات ومهام العمل.وكان م

على المصرى:

أسند مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مهمة المدير التنفيذى للقلعة الحمراء، للعميد محمد مرجان، بعد اعتذار اللواء شيرين شمس، عن الاستمرار في منصبه، ومن المنتظر أن يستمر الأخير فى عمله، خلال الأسبوع المقبل، لتسليم المدير التنفيذي الجديد كل ملفات ومهام العمل.

وكان مجلس الأهلي قد أجل حسْم ملف المدير التنفيذي الجديد، لحين انتهاء فترة التسليم والتسلّم، والتي استمرت خلال الفترة الماضية، ورحب “شمس” بالعمل مع المجلس خلال هذه المدة، لتوفير أي متطلبات إدارية للمجلس الحالي والإدارة التنفيذية، ليتم تكليف “مرجان” بالمهمة واستلام كل ملفات الإدارة التنفيذية، والعمل على تنفيذ خطة عمل مجلس الإدارة، وتطوير كل إدارات النادي.

وشغل “مرجان” مناصب قيادية عديدة في إدارة النادي الأهلي، منها مدير مقر النادي بالجزيرة في الفترة من 2011 وحتى 2014، و عمل منسقًا أمنيًا لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، بدءًا من 2013 وحتى نهاية عمله بالنادي، ضمن تنفيذ المنظومة الاحترافية بقطاع كرة القدم، التي هدف إليها “الكاف” من الأندية الأفريقية في هذا التوقيت.

ويحظى “مرجان” أيضًا، بخبرات عملية سابقة في الأهلي، على المستوى الرياضي، ومنها، مدير فريق السباحة المشارك ببطولة دبي الدولية عام 2011، وعضو اللجنة العليا المنظِمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد عام 2008، ورأس بعثة النادي الأهلي المشاركة في البطولة العربية للأندية بالأردن عام 2007.

كما عمل في مناصب عدة بإدارة النشاط الرياضي بالأهلي، ومنها، نائب مدير ألعاب الماء من 2005 وحتى 2011، ورئيسًا للجهاز في موسم 2010-2011، و عضوًا منظمًا في الكثير من البطولات العربية والأفريقية التي نظمها الأهلي، وشغل الكثير من المناصب الإدارية بالاتحاد المصري للسباحة، و منها مدير إدارة منتخبات الناشئين لكرة الماء، وعضو اللجنة الفني لكرة الماء بمنطقة القاهرة.

وفي وزارة الداخلية، تقلّد “مرجان” العديد من المهام القيادية، وآخرها المسئول الأمني لرئيس مجلس النواب، و رئيس قسم التدريب بالمعهد القومي للحراسات الخاصة، وعمل في إداراتيْ الحراسات الخاصة وأمن الدولة، لمدة تجاوزت 15عامًا.