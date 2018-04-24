تعرف على المحاصيل المستهدف خفض المساحات المزروعة منها

علي رجب : تبوير الأراضي الممنوعة من زراعة الأرز حتى الموسم الشتوي المقبل 9 محافظات مسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالي الصاوي أحمد فوجئ المزارعون بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية وغيرها، بتعديلات قانون الزراعة الجديد الذي يستهدف حصار مخالفات زراعة…

علي رجب : تبوير الأراضي الممنوعة من زراعة الأرز حتى الموسم الشتوي المقبل

9 محافظات مسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالي

الصاوي أحمد

فوجئ المزارعون بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية وغيرها، بتعديلات قانون الزراعة الجديد الذي يستهدف حصار مخالفات زراعة الأرز من خلال تغليظ العقوبة التي وصلت للحبس لمدة 6 شهور، فضلًا عن الغرامات التي تصل لـ20 ألف​ جنيه والحملات أمنية لتطبيق الغرامات السابقة على المزارعين مما شكل لهم مأزقًا كبيرًا.

وبلغت مساحة الأرز، الموسم الماضي، 1.8مليون فدان، بينما تم السماح فقط بتقنين زراعة 1.1 مليون فقط تقلصت الموسم الحالي الثلث لتصل لـ724 ألف فدان، طبقًا للتنسيق بين وزارتي الزراعة والري قبل انطلاق الموسم بشهور.

وأكد علي رجب، نائب نقابة الفلاحين ونقيب فرع كفر الشيخ، أن بعض المزارعين سيتركون أرضهم بورًا انتظارًا للموسم الشتوي المقبل أو زراعتها بالأعلاف للماشية حيث لا يوجد أي بديل آخر لديهم، بعد أن فوجئوا بقانون الزراعة الجديد الذي سيزج بهم للسجون في حال تجاهله، فضلًا عن الغرامات الباهظة التي تصل لـ20 ألف جنيه، وهي التعديلات التي اعتمدها مجلس النواب والمقدم من الحكومة.

وأوضح رجب، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن مواسم زراعة المحاصيل البديلة مثل القطن والذرة مضي منذ وقت طويل، ولا يوجد حاليًّا أي محصول يصلح للزراعة؛ لأن الزراعة تعتمد بشكل دقيق على التوقيتات.

وعلى مدار الساعات الماضية رفضت عدة نقابات للفلاحين تعديلات قانون الزراعة وبنوده التي تتضمن أن يكون لوزارة الزراعة سلطة السماح بزراعة أو منع زراعة المحاصيل في المحافظات بناء على المعطيات الجديدة لمشكلة المياه.

وأشارت تصريحات قيادات الفلاحين إلى أنه رغم ذلك سمح القانون الجديد لوزير الزراعة مخالفته عبر أراضي البحوث الزراعية التي يتم عبرها إجراء التجارب.

وأكدت مصادر، لـ”المال”، أن المحاصيل الزراعية التي سيضبط زراعتها بعد الارز هي الموز والبرسيم والكتان والذرة والقمح هي المحاصيل الأكثر شراهة في استهلاك المياه حيث يستهلك الموز 12 ألف متر مكعب سنويا، والقصب 10 آلاف، والأرز 7 آلاف متر مكعب سنويًّا من المياه، بينما يحتاج البرسيم والكتان لنحو 4.5 ألف متر مكعب، والذرة والقمح 3.5 ألف متر مكعب سنويًّا.

تنشر “المال”حجم مساحة الأرز المسموح بزراعة الأرز فيها والأخري المحظور زراعته فيها، وبناء عليه سيتم تطبيق تعديلات قانون الزراعة ببنوده المغلظة على المخالفين حيث أقره البرلمان قبل أيام تحت وطأة شح المياه في مصر والأزمة التي تلوح في الأفق بعد قرب قيام أثيوبيا بملء خزان سد النهضة.

وفيما يلي قائمة المحافظات وحجم المساحات من الـرز المقنن الزراعة فيها مع الأخذ في الاعتبار الدورة الزراعية الجديدة التي تسمح فقط بزراعة الأرز، مرة كل 3 سنوات بدلًا من السنوات الماضية التي كانت تتناوب فيها زراعة الأرز مرة كل موسمين.

حيث بلغت المساحة الكلية 724 ألفًا و150 فدانًا، جاءت كفر الشيخ في المركز الأول بمساحة 189 ألفًا و800 فدان، تليها الدقهلية بمساحة 182 ألفًا و550 فدانًا، ثم الشرقية في المرتبة الثالثة بمساحة 127 ألفًا و850 فدانًا، ثم البحيرة 106 آلاف و650 فدانًا، ثم دمياط بمساحة 42 ألف فدان، ثم الغربية بمساحة 40 ألفًا و600 فدان، وبورسعيد 30 ألف فدان، والإسماعيلية ألفان و700 فدان، والإسكندرية 2000 فدان.

بينما المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز ولا تجود فيها زراعته هي أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس.

وطبقًا لقيادات فلاحية أكدت في وقت سابق لـ”المال” أن مساحة الأرز تقلصت في الموسم الجديد للثلث بسبب تطبيق الدورة الزراعية الثلاثية بدلا من الثنائية فيما يتعلق بالسماح بزراعة الأرز لمرة كل 3 مواسم؛ وذلك لتخفيف حدة التملح الذي يصيب شمال الدلتا.