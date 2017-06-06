تعرف على المؤسسات الخيرية التي يمكن التبرع إليها عبر فوري

المال – خاص: أعلنت شركة فورى لحلول الدفع الإلكترونى اليوم الثلاثاء، عن تقديمها خدمة التبرعات للمستشفيات والمؤسسات الخيرية أثناء شهر رمضان. ومن المقرر أن توفر الشركة تلك الخدمة من خلال ضغطة زر واحدة على موقعها الإلكتروني والتبرع باستخدام بطاقات الائتمان،…

المال – خاص:

أعلنت شركة فورى لحلول الدفع الإلكترونى اليوم الثلاثاء، عن تقديمها خدمة التبرعات للمستشفيات والمؤسسات الخيرية أثناء شهر رمضان.

ومن المقرر أن توفر الشركة تلك الخدمة من خلال ضغطة زر واحدة على موقعها الإلكتروني والتبرع باستخدام بطاقات الائتمان، دون الحاجة للذهاب إلي أي مكان كما يمكن ايضا التبرع من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك ومن خلال فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو من خلال مكاتب البريد المصرى أوعبر المحافظ الإلكترونية لأكبر البنوك العاملة فى مصر مثل (فون كاش من البنك الأهلي – المحفظة الذكية للبنك التجاري الدولي CIB – Orange Money – تطبيق محفظة بنك مصر ومحفظتي لبنك الأسكندرية)

والجدير بالذكر أن شركة فوري قد بدأت فى تقديم خدمة التبرعات منذ عام 2010 وتتسع القائمة كل عام لتضم أكبر عدد من الجهات الخيرية، فقد تمكنت شركة “فوري” هذا العام من ضم اكثر من 50 جهة خيرية إلى قائمتها دون منافسة، تضم كبرى المؤسسات الخيرية فى جمهورية مصر العربية، وياتى فى مقدمة تلك المؤسسات (مستشفيات 57357 – مستشفى 500 500 لعلاج الأورام- أهل مصر- بهية- مؤسسات مصر الخير- صناع الحياة- بنك الكساء وبنك الشفاء) وغيرها من المنظمات والمؤسسات الخيرية الأخرى.