تعرف على اللقاءات التي سيغيب عنها حسام حسن

على المصرى تأكد غياب حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، عن قيادة الفريق البورسعيدى، خلال المباريات الأربع القادمة بالدوري، والتي تجمعه بالزمالك وطلائع الجيش ومصر المقاصة والرجاء على الترتيب، على أن يعود لقيادة الفريق اعتبارًا من مباراة الاسماعيلي بالجولة الرابعة و

على المصرى



تأكد غياب حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، عن قيادة الفريق البورسعيدى، خلال المباريات الأربع القادمة بالدوري، والتي تجمعه بالزمالك وطلائع الجيش ومصر المقاصة والرجاء على الترتيب، على أن يعود لقيادة الفريق اعتبارًا من مباراة الاسماعيلي بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

جاء ذلك بعدما قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إيقاف حسام حسن أربع مباريات مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف جنيه، بعدما ارتكب سلوكًا غير رياضي بعد انتهاء مباراة المصري أمس أمام بتروجيت بالجولة التاسعة عشرة من الدوري وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.