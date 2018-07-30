تعرف على الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة

جهاد سالمكشف الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة بالعديد من الكليات لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وطلاب الدور الثاني.وأشار الوزير إلي أن المرحلة الثالثة ستشمل 88.105 ألف طالب فضلا عن طلاب الدور الثاني.وحدد الوزير الكليات المتاحة للشعبة



جهاد سالم

كشف الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة بالعديد من الكليات لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وطلاب الدور الثاني.

وأشار الوزير إلي أن المرحلة الثالثة ستشمل 88.105 ألف طالب فضلا عن طلاب الدور الثاني.

وحدد الوزير الكليات المتاحة للشعبة العلمية وهي: تعليم صناعي، تجارة انتساب موجه، زراعة، سياحة وفنادق، حقوق انتساب وانتظام، آداب انتساب وانتظام، تجارة انتساب وانتظام، اقتصاد منزلي، تربية نوعية، ومعاهد تمريض ومعاهد عليا هندسية وصحية وكليات تكنولوجية وتوبية رياضية وتربية نوعية.

وعلي صعيد الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية فهي: حقوق انتساب، سياحة وفنادق، خدمة اجتماعية انتساب وانتظام، دار علوم، معاهد عليا فنية وعليا خاصة، تربية رياضية بنين وبنات، وتربية نوعية.