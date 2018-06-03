تعرف على القيمة السوقية لشركة إتش إم دي‎

محمود جمال كشف تامر الجمل، مدير عام شركة إتش إم ظي صاحبه العلامة التجارية لهواتف نوكيا، أن القيمة السوقية للشركة عالميا تتخطى حاليا المليار دولار، وحققت أرباحا خلال العام الماضي بلغت ٢ مليار دولار.جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي عقدته الشركة اليوم.وأوضح أن الشركة حققت ٧٠ مليون جهاز مبيع

محمود جمال

كشف تامر الجمل، مدير عام شركة إتش إم ظي صاحبه العلامة التجارية لهواتف نوكيا، أن القيمة السوقية للشركة عالميا تتخطى حاليا المليار دولار، وحققت أرباحا خلال العام الماضي بلغت ٢ مليار دولار.

جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي عقدته الشركة اليوم.

وأوضح أن الشركة حققت ٧٠ مليون جهاز مبيعات في ٢٠١٧ ولديها علاقات مع ٦٠٠ شريك و٢٥٠ ألف نقطة بيع حول العالم.

وأطلقت الشركة اليوم ٤ هواتف جديدة في مصر هي نوكيا ٧ بلس ونوكيا ٦ ونوكيا ١ ونوكيا ٨١١٠ والذي يدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع.

وأضاف أن الشركة تعاقدت مع راية للتجارة والتوزيع كوكيل لأجهزتها، ولديها انتشار في ٢٠٠٠ نقطة بيع على مستوى الجمهورية.