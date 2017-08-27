تعرف على القيمة الحقيقية لإعارة أحمد حمدي إلى أودينيزي

علي المصري: وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة المهندس محمود طاهر، على انتقال أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إلى فريق أودينيزي الإيطالي، لمدة عام على سبيل الإعارة، بعد أن أنهت إدارة النادي الأمور المالية مع إدارة النادي الإيطالي.وعلمت "المال"، أن الاتفلق المالى ب

علي المصري:

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة المهندس محمود طاهر، على انتقال أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إلى فريق أودينيزي الإيطالي، لمدة عام على سبيل الإعارة، بعد أن أنهت إدارة النادي الأمور المالية مع إدارة النادي الإيطالي.

وعلمت “المال”، أن الاتفلق المالى بين الجانبين، ينص على حصول النادى الأهلى على 175 ألف يورو، مقابل الإعارة، بحقية شراء مقابل دفع مليون يورو، بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، ليحقق اللاعب استفادة فنية واكتسابه للمزيد من الخبرات.