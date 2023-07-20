تعرف على «القبب الحرارية» المسببة لموجات حر كبرى أثرت على عدة مناطق من العالم

القبة الحرارية هي مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا تؤثر علي منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر.

وينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس وقليل من تكونات السحب.

وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلي إلى أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية وسميت بهذا الأسم لأنها تحبس الهواء بداخلها ولا يستطيع الهروب منها.

ومن المتوقع أن تؤدي أزمة المناخ إلى تفاقم موجات الحر في مناطق كثيرة من العالم حيث تتراوح من 50 إلى 100% في معظم المناطق المدارية وما يصل إلى 10 مرات في جميع العالم وفقًا لدراسة أجريت عام 2022.