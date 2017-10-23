تعرف على القائمة السعرية لطرازات سوزوكى

أحمد عوضأعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل سوزوكى، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال أكتوبر الحالى، إذ ارتفعت أسعار سوزوكى بالينو، وسياز، وسويفت، بمقدار يتراوح بين 5 و10.9 ألف جنيه، فيما تراجعت أسعار سوزوكى SX4 بنحو 20 ألفًا.ووفق القائمة السعرية لمودرن موتورز، بلغت أسعار سوزوكى بالينو نحو 306 آلاف

أحمد عوض

أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل سوزوكى، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال أكتوبر الحالى، إذ ارتفعت أسعار سوزوكى بالينو، وسياز، وسويفت، بمقدار يتراوح بين 5 و10.9 ألف جنيه، فيما تراجعت أسعار سوزوكى SX4 بنحو 20 ألفًا.

ووفق القائمة السعرية لمودرن موتورز، بلغت أسعار سوزوكى بالينو نحو 306 آلاف جنيه، بدلًا من 300، كما وصلت أسعار سياز إلى 285 ألف جنيه، مقارنة بـ280، بينما تراجعت أسعار سوزوكى سويفت إلى 239 ألفًا مقابل 249.9.

وتراجعت أسعار سوزوكى SX4، إلى 325 ألف جنيه بدلًا من 345، كما أبقت مودرن موتورز على أسعار طرازات سوزوكى ألتو وارتيجا، دون أي تغيير.

من جهته أكد مصدر داخل شركة مودرن موتورز، أن الفترة الحالية تشهد عدم توافر طرازات سوزوكى فيتارا وسويفت ديزاير، متوقعًا أن تتوافر داخل السوق، مطلع العام المقبل.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار طرازات سوزوكى خلال أكتوبر: