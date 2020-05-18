تعرف على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية في 3 محافظات

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن عدد الفنادق التي استوفت شروط الحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل في 3 محافظات.

وحصلت فنادق في جنوب سيناء والتي تضمنت كلا من فندق سنساتوري وصن رايز أريبيان بيتش وفور سيزونز وسان جورج ودهب تروبيتال وواحة دهب وقرية نويبع وستراند طابا كورال سي إمبريال علي الشهادة.

أما الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية في محافظة البحر الأحمر شملت شتايجنبرجر الداو، ووايت بيتش الباتروس وهاواي لو جاردان و هاواي ريفيرا و هاواي سيزار بالاس وصني بيتش وبالما دي ميريت وتروبيتيل سهل حشيش، وشملت فنادق محافظة مطروح بل فيو وكارول بوريفاچ.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.