تعرف على الفرق بين سوزوكي سياز ورينو داستر

أحمد شوقي
المواصفات
سوزوكي سياز فول أوبشن
رينو داستر مانيوال
الوكيل
سوزوكي إيجيبت
المصرية العالمية للسيارات
السعر الرسمي بالألف جنيه
285
282
سعة المحرك
1400
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
يدوي
عدد السرعات
4
4
النمط
سيدان
SUV
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
91
105
عزم المحرك
130
145
حقن الوقود إلكتروني
يوجد
يوجد
نوع الجر
أمامي
كلي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
السرعة القصوى
190
165
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
16
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
لا يوجد
لا يوجد
مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD
يوجد
يوجد
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء خلفي
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
يوجد
يوجد
فرش جلد
يوجد
لا يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
لا يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
يوجد
يوجد
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
حامل أكواب خلفي
يوجد
لا يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
مسند يد خلفي
يوجد
لا يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
يوجد
يوجد
نور بالشنطة الخلفية
لا يوجد
يوجد
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
495
475
حزام أمان خلفي