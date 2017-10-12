سيــارات

تعرف على الفرق بين سوزوكي سياز ورينو داستر

أحمد شوقيأظهرت المقارنة بين السيارتين: سوزوكي سياز (فول أوبشن) ورينو داستر، تقاربًا في الأسعار حيث تسوق الأولى بـ285 ألف جنيه، والثانية بـ282 ألفًا، وتوجد العديد من أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين يوضحها الجدول التالي: المواصفات