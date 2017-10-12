سيــارات

تعرف على الفرق بين سوزوكي سياز ورينو داستر

أحمد شوقيأظهرت المقارنة بين السيارتين: سوزوكي سياز (فول أوبشن) ورينو داستر، تقاربًا في الأسعار حيث تسوق الأولى بـ285 ألف جنيه، والثانية بـ282 ألفًا، وتوجد العديد من أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين يوضحها الجدول التالي:  المواصفات
12 أكتوبر، 2017 12 أكتوبر، 2017

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أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين السيارتين: سوزوكي سياز (فول أوبشن) ورينو داستر، تقاربًا في الأسعار حيث تسوق الأولى بـ285 ألف جنيه، والثانية بـ282 ألفًا، وتوجد العديد من أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين يوضحها الجدول التالي: 


المواصفات

سوزوكي سياز فول أوبشن

رينو داستر مانيوال

الوكيل

سوزوكي إيجيبت

المصرية العالمية للسيارات

السعر الرسمي بالألف جنيه

285

282

سعة المحرك

1400

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

يدوي

عدد السرعات

4

4

النمط

سيدان

SUV

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

91

105

عزم المحرك

130

145

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

نوع الجر

أمامي

كلي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

190

165

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

لا يوجد

لا يوجد

مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا  يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

لا يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

يوجد

لا يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

لا يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

495

475

حزام أمان خلفي

 


المواصفات

سوزوكي سياز فول أوبشن

رينو داستر مانيوال

الوكيل

سوزوكي إيجيبت

المصرية العالمية للسيارات

السعر الرسمي بالألف جنيه

285

282

سعة المحرك

1400

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

يدوي

عدد السرعات

4

4

النمط

سيدان

SUV

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

91

105

عزم المحرك

130

145

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

نوع الجر

أمامي

كلي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

190

165

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

لا يوجد

لا يوجد

مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا  يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

لا يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

يوجد

لا يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

لا يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

495

475

حزام أمان خلفي

 


المواصفات

سوزوكي سياز فول أوبشن

رينو داستر مانيوال

الوكيل

سوزوكي إيجيبت

المصرية العالمية للسيارات

السعر الرسمي بالألف جنيه

285

282

سعة المحرك

1400

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

يدوي

عدد السرعات

4

4

النمط

سيدان

SUV

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

91

105

عزم المحرك

130

145

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

نوع الجر

أمامي

كلي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

190

165

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

لا يوجد

لا يوجد

مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا  يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

لا يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

يوجد

لا يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

لا يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

495

475

حزام أمان خلفي

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