تعرف على الفرق المشاركة فى بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

على المصرى: تلقت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة "رجال وسيدات" بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، خطابا من الاتحاد الإفريقي للعبة، يفيد بمشاركة 22 فريقا في بطولة السيدات التي ينظمها النادي خلال الفترة من 4 إلى 16 مارس القادم. وضمت قائمة الفرق المشاركة



على المصرى:

تلقت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة “رجال وسيدات” بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، خطابا من الاتحاد الإفريقي للعبة، يفيد بمشاركة 22 فريقا في بطولة السيدات التي ينظمها النادي خلال الفترة من 4 إلى 16 مارس القادم.

وضمت قائمة الفرق المشاركة بالبطولة كلا من الأهلي والشمس وسبورتنج من مصر، وفريق dgsp من الكونغو برازفيل، وأسيك ميموزا من كوت ديفوار، وهراري سيتي من زيمبابوي، وفريق فيجن كامب وجامعة نيكمبا من أوغندا، والأنابيب والسجون من كينيا وفريق bdf 6 من بتسوانا، ودوانيز من بوروندي، ومستقبل المرسي وقرطاج من تونس، وموزينجا من بوروندي، وكانون دي ندجيل وفريق v.clup من الكونغو الديمقراطية، وإينجس ونيونج وبافيا وفاب من الكاميرون، ونجمة الشلف من الجزائر.

ووضعت اللجنة ترتيبات عديدة؛ من أجل خروج البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة النادي الأهلي في تنظيم البطولات القارية والعالمية، حيث تم تشكيل عدد من اللجان الخاصة لتنفيذ كافة ما يلزم من مهام، وتم فتح الباب أمام شباب النادي الأهلي للتطوع خلال البطولتين.

وكانت اللجنة قد قامت في وقت سابق بالإعلان عن مسابقة لتصميم لوجو وشعار البطولتين، ورصدت جائزة مالية للمتسابق الفائز مع منحه مكافأة مالية وبطاقة حضور مباريات البطولتين، وذلك في إطار الحرص على مشاركة شباب الأهلي في كافة الفعاليات.