تعرف على الفائزين فى مسابقة كأس العالم من WE

المال – خاص أقامت الشركة المصرية للاتصالات WE –أول مشغل اتصالات مصري متكامل- حفلًا لتوزيع جوائز الفائزين بمسابقة "كأس العالم"، والتي أطلقتها الشركة مؤخرا، وتتيح فرصة السفر لعملائها لمساندة وتشجيع المنتخب الوطني خلال مشواره في كأس العالم روسيا -2018، إلى جانب العديد من الجوائز والم

المال – خاص



أقامت الشركة المصرية للاتصالات WE –أول مشغل اتصالات مصري متكامل- حفلًا لتوزيع جوائز الفائزين بمسابقة “كأس العالم”، والتي أطلقتها الشركة مؤخرا، وتتيح فرصة السفر لعملائها لمساندة وتشجيع المنتخب الوطني خلال مشواره في كأس العالم روسيا -2018، إلى جانب العديد من الجوائز والمفاجأت الأخرى، وتتم تلك المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار رعاية المصرية للاتصالات للمنتخب القومي خاصة بعد تأهله إلى مونديال كأس العالم 2018، حيث يتضمن برنامج المسابقة حصول عملاء WE على نقطة مقابل كل جنيه نظير شحن الموبايل أو سداد كل من فواتير الإنترنت أو التليفون الأرضي أو الاشترك في الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة، وتزداد فرص العميل في الفوز كلما زادت عدد النقاط.

وتستمر تلك المسابقة حتى نهاية شهر فبراير الجاري، ويتم الاعلان عن اسماء 5 فائزين اسبوعيا، ويحصل الفائز الأول من كل أسبوع على رحلة لحضور مباريات المنتخب المصري في كأس العالم ، ويحصل الفائزون الآخرون على أجهزة محمول، واحتفالا من الشركة بأول مليون عميل بشبكة المحمول، تم إضافة 100 نقطة هدية من الشركة في رصيدهم، وخلال المرحلة الاولى تم اختيار 25 فائز ، وسيتم الاعلان عن الفائزين في المرحلة الثانية خلال شهر مارس المقبل.

وفاز برحلة السفر إلى روسيا كلا من: اسامة طه عبدالعال (محافظة السويس)، همام ضرار محمود (محافظة المنيا)، محمد جلال أحمد (محافظة البحيرة)، طارق محمد أحمد (محافظة الجيزة)، وائل عبدالعزيز متولي (محافظة القاهرة)، بينما فاز 20 عميلًا بأجهزة محمول.

وصرح أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلا: “تحرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائها، والتواجد بجانبهم في كافة اهتمامتهم، وذلك بما يتماشى مع ريادتها داخل سوق الاتصالات المصري، وجاءت مسابقة كأس العالم حرصا منا على مساندة المنتخب المصري خلال مشواره في كأس العالم خاصة كون المصرية للاتصالات هي الراعي المصري للمنتخب القومي”.

