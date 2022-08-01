تعرف على الفئات المستهدفة من زيادة التموين الجديدة

حركت زيادة التموين الجديدة عمليات البحث على الشبكة العنكبوتية لمعرفة الفئات المستهدفة من زيادة التموين الجديدة، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين، إن 23 مليون بطاقة تموين ستستفيد من زيادة الدعم لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه.

وتتحمل الدولة 6 مليارات جنيه قيمة الدعم التمويني الاستثنائي في الظروف الحالية، ولا سيما أن ملف الأمن الغذائي يستحوذ على اهتمام الحكومة من خلال تدبير اعتمادات مالية لتوفير المخزون الإستراتيجي في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأزمة العالمية في أسعار الغذاء؛ على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقدم بوابة “المال” من خلال التقريرالتالي الفئات المستهدفة من زيادة التموين الجديدة:

الفئات المستهدفة من زيادة التموين الجديدة

الأسرة التي لا يزيد دخلها عن 2400 جنيه شهريًّا.

الأسرة التي لا يزيد معاشها عن 1500 جنيه.

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة.

القُصَّر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت.

العمالة الموسمية والعاملون في الزراعة والباعة الجائلون وأصحاب الحِرف.

الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل وبحد أقصى للدخل الشهري 2400 جنيه.

زيادة التموين الجديدة

وبدأت وزارة التموين، اليوم، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموين ضمن مقررات شهر أغسطس، وسيتم الصرف وفقًا لقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة.

وأعلنت وزارة التموين مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكل السلع واللحوم لطرحها للمواطنين بأقل الأسعار لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية بالأسواق.

وتمكنت وزارة التموين، على مدار الأسابيع الماضية، من تحقيق ما يقرب من 90% اكتفاء ذاتيًّا في السكر ليصل المخزون الإستراتيجي إلى 7.7 أشهر،

كما تم التعاقد على كميات كبيرة من الأقماح من عدد من الدول بإجمالي 660 ألف طن، خلافًا للتوريد المحلي من القمح، ما حقق مخزونًا إستراتيجيًّا من القمح يكفي لـ7 أشهر لأول مرة في تاريخه.