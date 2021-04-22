اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» في مصر خلال فبراير (جراف)

تتصدرها شريحة «2-3 آلاف جنيه» بحصة سوقية 49%
أحمد عوض 3:10 م, الخميس, 22 أبريل 21 3:10 م, الخميس, 22 أبريل 21

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استحوذت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف «ريلمي» فى مصر، بنسبة بلغت 49%، من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 124 ألف جهاز، خلال شهر فبراير الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات السعرية الأكثر مبيعُا لهواتف «ريلمي» مسجلة حصة سوقية 29%، تبعتها الفئة السعرية التى تتراوح بين «4 إلى 5 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

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وحلت الفئة السعرية «5 – 7 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 6%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني، خلال تلك الفترة.

وحصدت شريحة الهواتف التى تتداول أسعارها بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية 2%، من إجمالي مبيعات “ريلمى“.

يذكر أن العلامة الصينية «ريلمى» تمركزت في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 9.4%، من إجمالى مبيعات هواتف المحمول التى بلغت مليون و315 ألف جهاز خلال شهر فبراير الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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