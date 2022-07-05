تعرف على الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول خلال أبريل

استحوذت الشريحة السعرية للهواتف التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف المحمول فى مصر، بنسبة بلغت 28%، من إجمالي مبيعات القطاع البالغة نحو مليون و28 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وحلت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «2000 – 3000 جنيه» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 24% من إجمالى مبيعات القطاع، تلتها الفئة السعرية «5000 – 7000 جنيه» في المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

وجاءت الفئة السعرية للهواتف التى تتراوح بين «5 إلى 7 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 13%، أعقبتها شريحة «7 – 10 آلاف» فى المركز الخامس بحصة بلغت 9%.

وتمركزت الشريحة السعرية للهواتف التى تتراوح بين «1000 – 2000 جنيه» في المرتبة السادسة بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون» بعدما اقتنصت حصة سوقية 6%، أعقبتها الفئة السعرية التى تتعدى قيمتها «10 آلاف جنيه» في المركز السابع بحصة بلغت 5% من إجمالى مبيعات القطاع.

شريحة «3 – 4 آلاف جنيه» تقتنص 34% من مبيعات هواتف «سامسونج» في مصر

اقتنصت الشريحة السعرية «3 – 4 آلاف جنيه» الحصة السوقية مبيعات هواتف «سامسونج» فى مصر، بنسبة بلغت 34% من إجمالى مبيعاتها البالغة 359 ألف جهاز، خلال شهر أبريل الماضى.

وحلت الفئة السعرية للهواتف التى تتداول بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بعدما استحوذت على حصة سوقية 24%، أعقبتها شريحة «7 – 10 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 15%.

وجاءت الشريحة السعرية للهواتف التى تتداول بين «5 إلى 7 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 12%، من إجمالى مبيعات الصانع الكوري.

وحصدت شريحتي الهواتف التى تتداول أسعارها بين «4 – 5 آلاف جنيه» و فئة «10 آلاف فاعلي» المرتبة الخامسة والسادسة- على التوالي- مسجلتا حصة سوقية 6%، لكل منهما.

وظهرت الفئة السعرية «1000 – 2000» في المرتبة السابعة بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 3%، من إجمالى مبيعاتها خلال أبريل الماضى.

يذكر أن العلامة الكورية «سامسونج» تصدرت مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة بلغت 34.9% خلال أبريل الماضى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

شريحة «3 – 4 آلاف جنيه» تستحوذ على 30% مبيعات هواتف «أوبو»

تصدرت الفئة السعرية «3 – 4 آلاف جنيه» مبيعات هواتف العلامة الصينية «أوبو» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 30% من إجمالى مبيعاتها البالغة 240 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وحلت شريحة الهواتف التى تتداول بين «5 – 7 آلاف جنيه» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25%، تلتها الفئة السعرية «4 – 5 آلاف» في المركز الثالث بحصة بلغت 20%.

وحلت الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «7 إلى 10 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بقائمة الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل حصة سوقية 13% خلال تلك الفترة.

وتمركزت شريحة الهواتف التى تتداول أسعارها بين «2 – 3 آلاف جنيه» في المرتبة الخامسة مستحوذة على حصة سوقية 11%، من إجمالى مبيعات العلامة الصينية «أوبو» في مصر.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الشرائح الأخرى من هواتف «أوبو» البالغة نحو 1%، من إجمالى مبيعاتها في السوق المحلية، خلال شهر أبريل الماضى.

يشار إلى أن العلامة الصينية «أوبو» تمركزت في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 23.3%، من إجمالى مبيعات القطاع التى بلغت مليون و28 ألف جهاز خلال أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

شريحة «4 – 5 آلاف جنيه» تقود مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر

قادت الفئة السعرية «4 – 5 آلاف جنيه» مبيعات هواتف العلامة الصينية «ريدمي»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 31% من إجمالى مبيعاتها البالغة 118 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت الشريحة السعرية التى تتراوح أسعارها بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» في المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» في مصر، مسجلة حصة سوقية 27%، من إجمالى المبيعات.

وحلت الشريحة السعرية التى تتداول بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 22%، أعقبتها الفئة السعرية «5 – 7 جنيه» في المركز الرابع بحصة بلغت 16%

حصدت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «1000 إلى 2000 جنيه» المرتبة الخامسة مستحوذة على حصة سوقية 3%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني.

يذكر أن العلامة الصينية «ريدمي» تمركزت في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 11.5%، من إجمالى مبيعات القطاع التى بلغت مليون و28 ألف جهاز خلال أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

بنسبة 54%.. شريحة «2000 – 3000 جنيه» تهيمن على مبيعات هواتف «إنفينيكس»

هيمنت الشريحة السعرية «2000 – 3000 جنيه» على مبيعات هواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» فى مصر، بنسبة بلغت 54% من إجمالى حجم أعمالها البالغة 66 ألف جهاز، خلال شهر أبريل الماضى.

وحلت الشريحة السعرية التى تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» بعدما استحوذت على حصة سوقية 21% من إجمالى مبيعاتها.

وجاءت الفئة السعرية «3 – 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 17%، تلتها الشريحة السعرية «4 – 5 آلاف» في المركز الخامس بحصة قدرها 7%، من إجمالي مبيعات «إنفنينيكس» في مصر.

جدير بالذكر أن العلامة التجارية «إنفنينيكس» حصدت المركز الخامس بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 6.4%، من إجمالى مبيعات القطاع التى بلغت مليون و28 ألف جهاز خلال أبريل الماضى؛ وذلك طبقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

شريحة «2 – 3 آلاف جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «ريلمي»

اعتلت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» صدارة مبيعات هواتف العلامة الصينية «ريلمي» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 45% من إجمالى مبيعاتها البالغة 103 آلاف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وحلت الشريحة السعرية التى تتداول بين «3000 إلى 4000 جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعا لهواتف “ريلمي” مسجلة حصة سوقية 35%.

وتمركزت شريحتي الهواتف التى تتراوح بين «4 – 5 آلاف جنيه» وفئة «5 – 7 آلاف جنيه» فى المرتبة الثالثة والرابعة – على التوالي- مسجلتا حصة سوقية 8% لكل منهما.

وحصدت الفئة السعرية «1000 إلى 2000 جنيه» المرتبة الخامسة بقائمة الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 4%، من إجمالى مبيعات العلامة الصينية.

يشار إلى أن العلامة التجارية «ريلمي» تمركزت في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات القطاع التى بلغت مليون و28 ألف جهاز خلال أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

شريحة «2 – 3 آلاف جنيه» تقود مبيعات هواتف «فيفو» في مصر

قادت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «2 – 3 آلاف جنيه» مبيعات هواتف «فيفو» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 33%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 51 ألف جهاز خلال أبريل الماضى.

وجاءت الفئة السعرية للهواتف التى تتداول بين «3 – 4 آلاف جنيه» في المرتبة الثانية بقائمة الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» مستحوذة على حصة سوقية 26%، تلتها شريحة «4 – 5 آلاف جنيه» في المركز الثالث بحصة قدرها 17%.

وحلت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين 5 – 7 آلاف جنيه» في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 14%، من إجمالى مبيعات هواتف «فيفو» في مصر.

وتمركزت الفئة السعرية التى تتداول بين «1000 – 2000 جنيه» في المرتبة الخامسة بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «فيفو» فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية 8%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 2% على الفئات والشرائح السعرية الأخرى المطروحة من هواتف «فيفو» في السوق المحلية.

يذكر أن العلامة التجارية «إنفنينيكس» تمركزت في المركز السادس بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 4.9%، من إجمالى مبيعات القطاع التى بلغت مليون و28 ألف جهاز خلال أبريل الماضى؛ وذلك طبقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».