تعرف على الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول خلال مارس

استحوذت الشريحة السعرية للهواتف التى تتداول بين «2 و3 آلاف جنيه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول في مصر بنسبة بلغت 32%، من إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر مارس الماضى.

وحلت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «3000 – 4000 جنيه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 20%، أعقبتها الفئة السعرية «5000 – 7000 جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

وجاءت شريحتي الهواتف التى تتداول أسعارها بين «1000 – 2000 جنيه» و«4000 – 5000 جنيه» في المركز الرابع والخامس – على التوالى- مسجلتا حصة سوقية 11% لكل منهما.

وحصدت الشريحة السعرية للهواتف التى تتراوح بين «7 إلى 10 آلاف جنيه» المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 6%، تبعتها الفئة السعرية «10 آلاف فاعلى» فى المركز السابع بحصة قدرها 5%.

شريحة «2 – 3 آلاف جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «سامسونج» في مصر

اعتلت الشريحة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» صدارة مبيعات هواتف العلامة الكورية «سامسونج» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 43% من إجمالى مبيعاتها البالغة 429 ألف جهاز، خلال شهر مارس الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت شريحتي الهواتف التى تتداول بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 15%، تلتها الفئة السعرية «7 إلى 10 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وحصدت شريحة الهواتف التى تتداول أسعارها بين «5 – 7 آلاف جنيه» المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات هواتف «سامسونج» في مصر.

وحلت شريحتي الهواتف التى تتداول بين «4 – 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية 9%، تلتها الفئة السعرية «1000 – 2000 جنيه» فى المركز السادس بحصة قدرها 7%.

وتمركزت شريحة الهواتف التى تتداول أسعارها بين «10آلاف فاعلى» في المرتبة السابعة مسجله حصة سوقية 6%، من إجمالى مبيعات العلامة الكورية «سامسونج» خلال مارس الماضى.

شريحة «5 – 7 آلاف جنيه» تهيمن على مبيعات هواتف «أوبو» خلال مارس

اعتلت الفئة السعرية «5 – 7 آلاف جنيه» صدارة مبيعات هواتف «أوبو» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 32% من إجمالى مبيعاتها البالغة 307 آلاف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت شريحة الهواتف التى تتداول بين «3 – 4 آلاف جنيه» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 29%، تلتها «2 – 3 آلاف جنيه» في المركز الثالث بحصة بلغت 19%.

وحلت الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «4 إلى 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بقائمة الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل حصة سوقية 16% خلال تلك الفترة.

وحصدت شريحة الهواتف التى تتداول أسعارها بين «7 – 10 آلاف جنيه» في المرتبة الخامسة مستحوذة على حصة سوقية 4%، من إجمالى مبيعات العلامة الصينية «أوبو» في مصر.

بنسبة 41%.. شريحة «3 – 4 آلاف جنيه» تقود مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر

تصدرت الفئة السعرية «3 – 4 آلاف جنيه» مبيعات هواتف العلامة الصينية «ريدمي»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 41% من إجمالى مبيعاتها البالغة 145 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وحلت الشريحة السعرية التى تتراوح أسعارها بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» في المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» في مصر، مسجلة حصة سوقية 23%.

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «4 إلى 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 18%، تلتها الفئة السعرية «1000 – 2000 جنيه» في المركز الرابع بحصة بلغت 13%

حصدت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «5 إلى 7 آلاف جنيه» فى المرتبة الخامسة مستحوذة على حصة سوقية 5%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني.

شريحة «1000 – 2000 جنيه» الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» في مصر

اعتلت الشريحة السعرية «1000 – 2000 جنيه» صدارة مبيعات هواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» فى مصر، بعدما هيمنت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعاتها بنسبة بلغت 46% من إجمالى حجم أعمالها البالغة 75 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 42% من إجمالى مبيعاتها.

وحلت الفئة السعرية «3 – 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10%، من إجمالي مبيعات العلامة الصينية «إنفنينيكس» في مصر.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية الباغة نحو 2% على الفئات السعرية الأخرى المطروحة من هواتف «إنفنينكس» خلال مارس الماضى.

شريحة «2 – 3 آلاف جنيه» تستحوذ على 54% من مبيعات هواتف «ريلمي»

اعتلت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» صدارة مبيعات هواتف المحمول المنتمية للعلامة الصينية «ريلمي» فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية 54% من إجمالى مبيعاتها البالغة 129 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعا لهواتف “ريلمي” مسجلة حصة سوقية 21%، تبعتها الفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وحلت الفئة السعرية «4 إلى 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11%، من إجمالى مبيعات هواتف «ريلمي» في مصر.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة 1% على الفئات السعرية الأخرى المطروحة من هواتف «ريلمي» في مصر.