تعرف على الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر خلال أغسطس (جراف)

رصدت «المال» الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر خلال شهر أغسطس الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

اعتلت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» صدارة مبيعات هواتف العلامة الصينية «أوبو» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 37% من إجمالى مبيعاتها البالغة 350 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

وجاءت الشريحة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 28%، تبعتها الفئة السعرية التى تتداول بين «5 إلى 7 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 22%.

وحلت الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «4 إلى 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بقائمة الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» فى مصر، مسجلة حصة سوقية 12%، من إجمالى مبيعاتها.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الشرائح الأخرى من هواتف «أوبو» البالغة نحو 1%، من إجمالى مبيعاتها في السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 24.5% من إجمالي نتائج أعمال القطاع خلال أغسطس الماضى.

يذكر أن مبيعات المحمول فى السوق المحلية سجلت– نموًا – بنسبة 9% لتصل إلى 1.4 مليون جهاز خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنحو 1.3 مليون وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.