اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر خلال أغسطس (جراف)

شريحة «3 - 4 آلاف جنيه» في المركز الثاني بحصة سوقية 28%
أحمد عوض 10:13 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21 10:13 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت «المال» الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر خلال شهر أغسطس الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

اعتلت الفئة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» صدارة مبيعات هواتف العلامة الصينية «أوبو» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 37% من إجمالى مبيعاتها البالغة 350 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا  مبيعات هواتف المحمول في مصر تسجل 1.4 مليون وحدة خلال أغسطس الماضى

وجاءت الشريحة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 28%، تبعتها الفئة السعرية التى تتداول بين «5 إلى 7 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 22%.

وحلت الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «4 إلى 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بقائمة الفئات السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» فى مصر، مسجلة حصة سوقية 12%، من إجمالى مبيعاتها.

اقرأ أيضا  7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في أول أيام معرض Cairo ICT

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الشرائح الأخرى من هواتف «أوبو» البالغة نحو 1%، من إجمالى مبيعاتها في السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تمركزت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 24.5% من إجمالي نتائج أعمال القطاع خلال أغسطس الماضى.

اقرأ أيضا  شريحة «2 - 3 آلاف جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر خلال أغسطس الماضى (جراف)

يذكر أن مبيعات المحمول فى السوق المحلية سجلت– نموًا – بنسبة 9% لتصل إلى 1.4 مليون جهاز خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنحو 1.3 مليون وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

«المال» تكشف تفاصيل جديدة فى صفقة «فودافون – مصر»

أحمد علي 10:10 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

شريحة «1000 – 2000 جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «إنفنينكس» خلال أغسطس الماضى (جراف)

أحمد عوض 9:54 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

المصرية للاتصالات تسجل 26.4 مليار جنيه إيرادات في 9 شهور

محمود جمال 1:45 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

نائب فودافون مصر: نمتلك 60.5% من فوداكوم ورغبة ملحة في ضخ استثمارات بالسوق المحلية (فيديو)

محمد مجدي 11:29 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

أسامة كمال : 126 ألف زائر لدورة اليوبيل الفضي من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي

المال - خاص 9:44 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

وزير الاتصالات يشارك فى الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية

المال - خاص 8:38 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21