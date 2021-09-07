تعرف على العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بوحدات المرور خلال أغسطس (جراف)

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 55 ألفًا و943 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضى.

رصدت “المال” ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بمختلف فئاتها خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «شيفروليه» قائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات بمختلف فئاتها، بإجمالى 4538 مركبة، تبِعتها «هيونداي» فى المركز الثاني بواقع 2851 سيارة.

في المقابل صعدت «تويوتا» للمرتبة الثالثة، بعدما تمكنت من ترخيص 2520 سيارة، فيما تراجعت «نيسان» للمركز الرابع بإجمالى 2479 وحدة.

وحلّت «إم جي» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مختلف وحدات المرور مسجلةً نحو 2442 مركبة خلال الشهر الماضى.

فيما حافظت «سوزوكي» على تمركزها في المرتبة السادسة، بعدما تمكنت من ترخيص 2029 مركبة، تلتها «كيا» في المركز السابع بواقع 1874 وحدة.

واقتنصت «شيري» المرتبة الثامنة بترخيص 1688 سيارة، تلتها «فيات» فى المركز التاسع مسجلة نحو 1677 مركبة.

في حين ظهرت «سيات» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مختلف وحدات المرور بإجمالى نحو 971 مركبة خلال الشهر الماضى.

وحلّت «سكودا» في المرتبة الحادية عشرة مسجلة ترخيص 847 مركبة، تلتها «بيجو» في المركز الثاني عشر بإجمالي 833 سيارة.

وحصدت العلامة الصينية «بي واي دي» المرتبة الثالثة عشرة بترخيص 796 سيارة، أعقبتها «مرسيدس» في المركز الرابع عشر بواقع 682 مركبة.

وتمركزت «رينو» في المرتبة الخامسة عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مختلف وحدات المرور مسجلة نحو 579 مركبة خلال الشهر الماضى.

يوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب الماركات التجارية المرخصة في قطاع السيارات بوحدات المرور خلال أغسطس الماضى: