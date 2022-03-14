اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات لعام 2022 (جراف)

وحلّت فودافون العالمية في المربتة الثامنة عالميًّا، وجاءت مجموعة أورنج في المرتبة التاسعة ضمن الأعلى قيمة سوقية.
طارق رمضان 7:21 م, الأثنين, 14 مارس 22 7:21 م, الأثنين, 14 مارس 22

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رصد تقرير صادر عن موقع براند فاينانس، المختص بالإحصائيات التجارية عن العلامات الأعلى قيمة سوقية لعام 2022، وتصدرت شركة فيرزون قائمة التقرير بنحو 70 مليار دولار أمريكي، وذلك بالتزامن مع استخدام تقنيات الجيل الخامس في أعمالها. وحلّت شركة دويتشه تليكوم في المرتبة الثانية، وذلك بقيمة سوقية تصل إلى 60  مليار دولار؛ هي شركة اتصالات ألمانية يقع مقرُّها الرئيسي في بون، وهي من حيث الإيرادات أكبر مزوِّد لخدمات الاتصالات في أوروبا، تأسست الشركة عام 1995 بعد خصخصة مكتب البريد الاتحادي الألماني.

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وقد صعدت شركة Deutsche Telekom إلى المرتبة الثانية، حيث تتغلب على تحديات الوباء، وهي تعيد صياغة علامتها التجارية العالمية.

وحلّت فودافون العالمية في المربتة الثامنة عالميًّا، وجاءت مجموعة أورنج في المرتبة التاسعة ضمن الأعلى قيمة سوقية.

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بقلم طارق رمضان

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