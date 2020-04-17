تعرف على العشر الكبار فى حقوق حملة الوثائق بشركات التأمين العام الماضى (جراف)

واحتلت شركة أليانز لتأمينات الحياة المركز الثالث بين العشرة الكبار فى حقوق حملة الوثائق فى شركات التأمين العام المالى الماضى 2018/2019 وبلغ حجم حقوق حملة الوثائق بها 9.2 مليار جنيه.

تصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة العشر الكبار فى حقوق حمَلة الوثائق بشركات التأمين، خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019. وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بشركة مصر لتأمينات الحياة 22.1 مليار جنيه، العام المالى الماضى، تلتها شقيقتها فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات؛ وهى شركة مصر للتأمين، وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بها 12.9 مليار جنيه فى عام 2018/ 2019، وكلتاهما شركتان مملوكتان للدولة عبر شركة مصر القابضة للتأمين، وفقًا للكتاب الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى الماضى 2018/ 2019.

«مصر للحياة» تتصدر العشر الكبار فى حقوق حملة الوثائق

واحتلّت شركة أليانز لتأمينات الحياة المركز الثالث بين العشر الكبار فى حقوق حملة الوثائق بشركات التأمين العام المالى الماضى 2018/ 2019، وبلغ حجم حقوق حملة الوثائق بها 9.2 مليار جنيه.

وجاءت بعدها فى المرتبة الرابعة شركة أكسا لتأمينات الحياة، وبلغ حجم حقوق حملة الوثائق بها 6.2 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2018/ 2019.

وحلّت شركة متلايف للتأمين على الحياة فى المرتبة الخامسة بالسوق من حيث حجم حقوق حملة الوثائق بشركات التأمين فى العام المالى الماضى 2018/ 2019، وبلغ حجم حقوق حملة الوثائق بها 4.2 مليار جنيه.

تلتها فى المركز السادس شركة QNB لتأمينات الحياة، وبلغ حجم حقوق حملة الوثائق بها 3.3 مليار جنيه.

قناة السويس حياة تحتل المرتبة السابعة

وفى المرتبة السابعة جاءت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بها 1.3 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2018/ 2019، تلتها فى المركز الثامن شركة الدلتا لتأمينات الحياة، وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بها مليار جنيه.

واحتلت شركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات» المركز التاسع من حيث إجمالى حقوق حملة الوثائق بقيمة 803 ملايين جنيه خلال العام الماضى 2018/ 2019.

وتلتها فى المرتبة العاشرة شركة المهندس لتأمينات الحياة، وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بها 769 مليون جنيه فى العام المالى 2018/ 2019.

الجراف التالى يوضح أكبر 10 شركات تأمين من حيث حجم حقوق حملة الوثائق خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019 (القيمة بالمليون جنيه).