تعرف على الطاقات الاستيعابية للموانئ المصرية في نشاط الحاويات

كشف تقرير صادر عن قطاع النقل البحري بخصوص الطاقات الاستيعابية للموانئ المصرية في نشاط الحاويات والساحات والمخازن الموجودة بها.

وأشار التقرير الذي حصلت “المال ” على نسخة منه إلى أن حجم طاقات الموانئ المصرية من الحاويات 12 مليون حاوية، والتي توزعت بمختلف الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبلغت طاقة الحاويات بميناء الإسكندرية قرابة 1.5 مليون طن، بينما كانت في ميناء الدخيلة أيضًا قرابة 1.5 مليون حاوية، وذلك بدون وضع الطاقات الجديدة التي سيتم اضافتها العام الحالي، عبر محطة تحيا مصر على الارصفة من 54 الى 62 بطاقة 1.2 مليون حاوية، ومحطة الرصيف 100 بميناء الدخيلة بنحو 2 مليون حاوية.

كما بلغت طاقة الحاويات بميناء دمياط قرابة 1.4 مليون حاوية، بينما بلغت طاقة الحاويات بموانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قرابة 7.6 مليون حاوية.

وتوزعت طاقة الحاويات بموانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بين ميناء غرب بورسعيد بنحو 1.1 مليون حاوية، بينما في شرق بورسعيد بلغت 5.4 مليون حاوية، أما ميناء السخنه فتصل الطاقة الاستيعابية به 1.1 مليون حاوية.

وبالنسبة للساحات التخزينية بالموانئ المصرية فقد بلغت حسب احصائيات قطاع النقل البحري قرابة 6.7 مليون متر مربع.

وتوزعت تلك الساحات بين ميناء الإسكندرية والتي بلغت 540 ألف متر مربع، وميناء الدخيلة نحو 1.64 مليون متر مربع، ليصل اجمالي الساحات الى قرابة 2.2 مليون متر مربع.

فيما بلغت الساحات بميناء دمياط قرابة 1.1 مليون متر مربع، وبميناء السويس قرابة 24 ألف متر مربع، والغردقة قرابة 22 ألف متر مربع، كما بلغت الساحات في ميناء سفاجا قرابة 211 ألف متر مربع ونويبع 234 ألف متر مربع.

وبلغت الساحات في ميناء شرم الشيخ قرابة 110 ألف متر مربع، لتصل اجمالي الساحات بموانئ البحر الأحمر 602 ألف متر مربع .

كما بلغت الساحات بميناء غرب بورسعيد 24 ألف متر مربع، وشرق بورسعيد قرابة 1.8 مليون متر مربع، وميناء الأدبية قرابة 28 ألف متر مربع، بينما في السخنة بلغت ألف متر مربع فقط، بينما ميناء الطور بلغت به 39 ألف متر مربع و3 ألآف متر مربع بميناء العريش، ليصل اجمالي الساحات بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قرابة 2.8 مليون متر مربع.