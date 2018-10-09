تعرف على الضوابط التى أقرها قانون الجمارك الجديدة للمناطق الحرة

مها أبوودن: وضع قانون الجمارك الجديد، الذى نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكترونى صباح اليوم، عددا من الضوابط الخاصة بكل من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فى الفصلين الرابع والخامس من القانون. وكان من أبرز الضوابط الخاصة بالمناطق الحرة، ضرورة قيام الجهة الإدارية المختصة با

مها أبوودن:

وضع قانون الجمارك الجديد، الذى نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكترونى صباح اليوم، عددا من الضوابط الخاصة بكل من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فى الفصلين الرابع والخامس من القانون.

وكان من أبرز الضوابط الخاصة بالمناطق الحرة، ضرورة قيام الجهة الإدارية المختصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأى المصلحة فى الشروط والمواصفات المطلوبة.

ويعد عدم رد المصلحة خلال 15 يوما من تاريخ ورود الطلب موافقة منها على السير فى الإجراءات، وللمصلحة حق الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الحرة وإتمام المطابقات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة على أن توافى الجهة الإدارية المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية.