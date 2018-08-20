تعرف على الصيغة الصحيحة للتهنئة بعيد الأضحى

المال خاصتهنئة عيد الأضحى وكذلك الفطر من الأمور الثابتة بالسنة النبوية الشريفة، وإن كان الحديث النبوي قد نقل تهنئة معينة فبعض الفقهاء ذهب إلى جواز التهنئة بما جرت عليه عادة الناس، شرط عدم مخالفة الشريعة.ومما يشرع قوله: "تقبل الله منا ومنكم"، كما ورد بحديث لمحمد بن زيد قال: "كنت مع أبي أمامة البا

المال خاص

تهنئة عيد الأضحى وكذلك الفطر من الأمور الثابتة بالسنة النبوية الشريفة، وإن كان الحديث النبوي قد نقل تهنئة معينة فبعض الفقهاء ذهب إلى جواز التهنئة بما جرت عليه عادة الناس، شرط عدم مخالفة الشريعة.

ومما يشرع قوله: “تقبل الله منا ومنكم”، كما ورد بحديث لمحمد بن زيد قال: “كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا إذا ‏رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم”.

وقال ابن عقيل الحنبلي قال ‏أحمد: “إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد. ولا مانع من قول غيرها : كمبارك عليكم ‏العيد، وجعلكم الله من عواده وغيرها مما جرت به عادة الناس بالتهنئة بالعيد، إذ ‏المقصود منها التودد وإظهارالسرور”.

