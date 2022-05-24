تعرف على الصادرات الزراعية المصرية المعفاة من شهادة المطابقة الخاصة (مستند)

نشر الحجر الزراعي المصري مستندات موضحة للمحاصيل الخاضعة والمعفاة من شهادة المطابقة الخاصة بعد إعفاء الجانب السعودي لها خلال اليومين الماضيين

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد تلقي تقريرا من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد باعتماد هيئة الغذاء والدواء السعودية منظومة التكويد والتتبع للصادرات الزراعية الطازجة تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري كبديلا عن منظومة شركات المطابقة الخاصة وذلك للأصناف الرئيسية من الصادرات الزراعية الطازجة الهامة وهي الموالح (البرتقال – الليمون – الجريب فروت) والفراوله والعنب الرمان والجوافه و البصل.

ووجه “القصير” الشكر إلى المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة السعودي ‏وهشام بن سعد الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودي.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها الحجر الزراعي المصري في تطبيق منظومة التكويد والتتبع الجديدة للصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وكذلك جهود التمثيل التجارى المصري في التنسيق المستمر لهذا الملف الهام.

يذكر أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تتمتع بسمعه عالمية متميزة حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال والفراوله للعام الثالث علي التوالي وتجاوز حجم الصادرات الزراعية ال 5.6 مليون طن خلال العام الماضي.

كما تجاوزت الصادرات الزراعية الطازجة الثلاثة ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن