تعرف على الشركة الفرنسية التى أنتجت الفرقاطة الفاتح

بدور إبراهيم تسلم "NAVAL GROUP " أول فرقاطة "كورفيت" من طراز جويند ضمن فئة الفاتح إلى القوات البحرية المصرية ، فى احتفال اليوم الجمعة، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، و هيرفى غييو المدير العام للمجموعة الفرنسية والسلطات العليا…

بدور إبراهيم

تسلم “NAVAL GROUP ” أول فرقاطة “كورفيت” من طراز جويند ضمن فئة الفاتح إلى القوات البحرية المصرية ، فى احتفال اليوم الجمعة، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، و هيرفى غييو المدير العام للمجموعة الفرنسية والسلطات العليا للبحرية الوطنية والمديرية العامة للتسلح .

وقد تم تسليم كورفيت “الفاتح” خلال 36 شهرا من تاريخ الطلب وهى رابع سفينة تقوم الشركة الفرنسية بتسليمها إلى البحرية المصرية ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية وطويلة الأمد مع مصر، حيث سبق وسلمت المجموعة فرقاطة “فريم” فى 2015 وسفينتين من فئة الإبرار والقيادة من نوع “ميسترال” فى 2016 .

و” NAVALGROUP ” هى مجموعة أوربية رائدة فى مجال الدفاع البحرى، ولاعب رئيسى فى مجال الطاقات المتجددة البحرية، وتستخدم المجموعة درايتها ومواردها الصناعية وقدرتها على ترتيب شراكات إستراتيجية مبتكرة، كما تصمم المجموعة الغواصات وسفن السطح وتنتجها وتؤمن صيانتها، وقد حققت المجموعة رقم مبيعات وصل إلى 3.2 مليار يورو ويعمل لديها 12800 موظف وذلك وفقا لبيانات عام 2016 ، وقد تم طلب 6 كورفيت جويند فى أغسطس الماضى من الشركة من قبل دولة ماليزيا.