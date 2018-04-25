تعرف على الشركات المشاركة بمعرض جرو أكسبو طنطا 2018

الصاوي أحمديشهد معرض "جرو إكسبو طنطا 2018" للإنتاج الداجني والحيواني والزراعي، في انطلاقته الأولى التي تبدأ في الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل، مشاركة عدد كبير من شركات الأدوية البيطرية والمطهرات ومصانع الأعلاف وإضافات الأعلاف، وشركات المعدات ومستلزمات المزارع، وغيرها من العاملة في القطاع البيطري وا

الصاوي أحمد

يشهد معرض “جرو إكسبو طنطا 2018” للإنتاج الداجني والحيواني والزراعي، في انطلاقته الأولى التي تبدأ في الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل، مشاركة عدد كبير من شركات الأدوية البيطرية والمطهرات ومصانع الأعلاف وإضافات الأعلاف، وشركات المعدات ومستلزمات المزارع، وغيرها من العاملة في القطاع البيطري والداجني.

وتشارك مجموعة شركات الإسلامية باعتبارها راعيًا ذهبيًا للمعرض، ويقوم مصنع النور والبركة لصناعة الأعلاف بالرعاية الفضية، وشركة كيرة للمعدات بالرعاية البرونزية، بجانب ذلك يشهد معرض جرو إكسبو طنطا مشاركات متميزة من الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج الداجني والحيواني منها مجموعة شركات السنطة، والفجر للأعلاف والمرشدي، وهناك شركات متخصصة في إنتاج أعلاف الأرانب، مثل أعلاف مزارع الدكتور وسامي توفيق.

وأعلنت شركات الأدوية البيطرية تواجدها بقوة في معرض جرو إكسبو طنطا، منها شركات: “دلتا فيت سنتر، وانيماليا، وفايتوفيت وفيت لارج وصن فيت وفيافيت وجرو فيت كير وفارما رول، وشركات المطهرات ألفا تريد فور كيمكال، وإضافات الأعلاف مثال الجوي فيت، وشركة نماء مصر للتجارة والتوكيلات، ومصنع بيوسين للصناعات الكمياوية وإضافات الأعلاف.

وتعزز شركات المعدات والمصانع مشاركتها في المعرض، منها: شركة كيرة وسراج ورزق ونايل تريد ونيو اساس وتكنو فيد وايجي روول.

جدير بالذكر أن عدداً كبيرًا من المسؤلين وكبار رجال الصناعة أكدوا على دعهم لمعرض جرو إكسبو طنطا، مثل الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

وأكد المشرفون المتخصصون في صناعة الدواجن علي حرصهم الشديد علي الحضور، والمشاركة في الفعاليات المقامة بالمعرض من أمثال الدكتور مجدي القاضي، والدكتور حاتم صلاح الدين، والدكتور أشرف صيوح، والدكتور أنور حليم السبكي، والدكتور محمود صديق الذين وجهوا دعوات إلى المربيين والعاملين في قطاع الدواجن لزيارة المعرض، والتعرف على أبرز المستجدات في مجال صناعة الدواجن والحرص علي التطوير الدائم بها، ودفعها دفعا قويا للامام خاصة بمنطقة الدلتا التي تعد هي مسقط رأس هذة الصناعة.

وصرح الدكتور محمد سند، مدير التسويق بالشركة المنظمة، بأن جرو اكسبو يمثل واحدًا من المعارض المتخصصة في القطاع البيطري والداجني التي تعمل علي تمكين الشركات العارضة من الاتصال بالموزعين والتعاقد مع الوكلاء والمستوردين وغيرهم، والبحث عن موزعين جدد من أجل توسيع حركة الصناعة داخل مصر وخارجها، ودور المعرض في فتح قنوات جديدة أمام المربين للتعرف عن قرب على السلع والخدمات التي تقدمها لهم الشركات العارضة، وتعزيز المنافسة بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية المشاركة للاهتمام بجودة الإنتاج الداجني وتخفيض التكاليف به.

يذكر أن معرض جرو اكسبو طنطا 2018 للإنتاج الداجني والحيواني والزراعي في دورته الأولى يقام على استاد طنطا الرياضي برعاية الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، وحضور اللواء أحمد صقر ضيف محافظ الغربية والقيادات الشعبية والتنفيذية ،وبمشاركة رجال الصناعة وكبار المشرفين والمربين.