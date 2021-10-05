تعرف على الشركات الفائزة بمزادات القطن اليوم

وذلك من قبل إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام

نظم اليوم الثلاثاء مزادان، أحدهما بالبحيرة بمحافظات وجه بحري لتسويق أقطان جيزة 86، والمزاد الثاني في أسيوط بمحافظات وجه قبلي تسويق أقطان “جيزة 95″، وذلك من قبل إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي المزاد الأول بالبحيرة، سجل سعر قنطار القطن سعر افتتاحي بلغ 3248 جنيه للقنطار، ورسي المزاد على سعر 4300 جنيه، ليسجل القنطار تراجعًا بنحو 300 جنيه عن آخر مزاد نظم أمس الإثنين وبلغ سعر قنطار بحري 4600 جنيه.

أبو مضاوي تقتنص مزاد بحري بـ”البحيرة” اليوم الثلاثاء

واقتنصت شركة أبو مضاوي مزادًا بحريًّا اليوم الثلاثاء في البحيرة.

أبو مضاوي تقتنص مزاد قبلي بـ”أسيوط” اليوم الثلاثاء

وفيما نظم المزاد الثاني للقطن اليوم الثلاثاء في أسيوط، وبلغ سعر القطن خلاله 4150 جنيه للقنطار مقابل 4450 جنيه سعر قنطار وجه قبلي بمزاد مطلع الأسبوع الجاري.

وإقتنصت شركة ” أبو مضاوي” مزاد أسيوط اليوم الثلاثاء أيضًا.

من هي شركة أبو مضاوي؟

وتعد شركة أبو مضاوي، أحد شركات تجارة وتصدير الاٌقطان المصرية ، ويمتلكها عبد الستار أبو مضاوي، وهي شركة مدرجة باتحاد مصدري الأٌقطان، واحتلت الشركة صدارة الموسم التسويقي للأقطان المصرية خلال الموسم التصديري الماضي 2020/2021، بقيمة تعاقدات بلغت 43 مليون دولار من إجمالي 237.4 مليون دولار إجمالي قيمة تعاقدات الأقطان المصرية.

وكانت الشركة قد صرحت أن تسجيلها لكمية كبيرة من تعاقدات التصدير علي أصناف وجه بحري كان السر واء تصدرها صدارة الموسم التصديري الماضي، وذلك وفقًا لتصريحات لرئيسها عبد الستار أبو مضاوي لـ”المال” سبتمبر الماضي.

حيث يزيد سعر قنطار القطن لوجه بحري عن سعر قنطار قبلي.

ويبلغ إنتاج مصر من محصول القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار قطن، بينهم 1.5 مليون قنطار لأصناف وجه بحري، و100 ألف قنطار لأصناف وجه قبلي.

20 شركة مشاركة في منظومة المزاد العلني حتى الآن

يبلغ عدد الشركات المشاركة في منظومة المزاد العلني لتسويق القطن المصري قرابة 20 شركة.

شروط الاشتراك في منظومة المزاد

وتعد من أبرز شروط الاشتراك في مزادات القطن، سداد مبلغ 250 ألف جنيه كخطاب ضمان باسم الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلني لتسويق أقطان محصول 2021، بعد أن كانت طبقت بشكل جزئي في عام 2020 على 4 محافظات، وقبلها على محافظتين فقط في وجه قبلي.