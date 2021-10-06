تعرف على الشركات الـ16 الفائزة اليوم بمزاد القطن في الدقهلية

اقتنصت اليوم الأربعاء 6-10-2021، نحو 16 شركة مزاد القطن بالدقهلية بالمنصورة لتسويق أقطان بحري لصنف "جيزة 94". وجاءت الشركات الفائزة كالتالي: أولام، أبو مضاوي، والإخلاص، والنيل الحديثة، وبنها، الفيوم، طيبة، أبو زيد ، المتحدة، الكان، رجب، يارن ليدرز، المحب، الكريم،…

اقتنصت اليوم الأربعاء 6-10-2021، نحو 16 شركة مزاد القطن بالدقهلية بالمنصورة لتسويق أقطان بحري لصنف “جيزة 94”.

وجاءت الشركات الفائزة كالتالي: أولام، أبو مضاوي، والإخلاص، والنيل الحديثة، وبنها، الفيوم، طيبة، أبو زيد ، المتحدة، الكان، رجب، يارن ليدرز، المحب، الكريم، دلتا مصر، بنها العطار.

وسجل أعلي سعر لقنطار بحري لصنف جيزة 94 في الدقهلية بالمنصورة اليوم 6-10-2021 نحو 4665 جنيها للقنطار، وسجلته شركة أولام.

وفيما سجل أقل سعر لقنطار القطن بمزاد الدقهلية اليوم بالمنصورة، 4360 جنيها للقنطار وذلك لشركة المحب .

و يرتفع الحد الأدنى لسعر قنطار القطن بمزاد اليوم بالدقهلية بالمنصورة بنحو 60 جنيه عن سعر قنطار القطن بمزاد أمس الثلاثاء .

،فيما يزيد الحد الأقصي البالغ 4665 جنيه لقنطار القطن بمزاد الدقهلية اليوم بنحو 365 جنيه عن سعر قنطار بحري بمزاد أمس الثلاثاء والبالغ 4300 جنيه للقنطار.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلني علي تسويق محصول القطن لعام 2021، ويبلغ حجم إنتاج مصر من القطن خلال العام الجاري 1.6 مليون قنطار قطن.