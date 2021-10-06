اقتصاد وأسواق

تعرف على الشركات الـ16 الفائزة اليوم بمزاد القطن في الدقهلية

اقتنصت اليوم الأربعاء 6-10-2021، نحو 16 شركة مزاد القطن بالدقهلية بالمنصورة لتسويق أقطان بحري لصنف "جيزة 94". وجاءت الشركات الفائزة كالتالي: أولام، أبو مضاوي، والإخلاص، والنيل الحديثة، وبنها، الفيوم، طيبة، أبو زيد ، المتحدة، الكان، رجب، يارن ليدرز، المحب، الكريم،…

دعاء حسني 10:04 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 10:04 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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اقتنصت اليوم الأربعاء 6-10-2021، نحو 16 شركة مزاد القطن بالدقهلية بالمنصورة لتسويق أقطان بحري لصنف “جيزة 94”.

وجاءت الشركات الفائزة كالتالي: أولام، أبو مضاوي، والإخلاص، والنيل الحديثة، وبنها، الفيوم، طيبة، أبو زيد ، المتحدة، الكان، رجب، يارن ليدرز، المحب، الكريم، دلتا مصر، بنها العطار.

وسجل أعلي سعر لقنطار بحري لصنف جيزة 94 في الدقهلية بالمنصورة اليوم 6-10-2021 نحو 4665 جنيها للقنطار، وسجلته شركة أولام.

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وفيما سجل أقل سعر لقنطار القطن بمزاد الدقهلية اليوم بالمنصورة، 4360 جنيها للقنطار وذلك لشركة المحب .

و يرتفع الحد الأدنى لسعر قنطار القطن بمزاد اليوم بالدقهلية بالمنصورة بنحو 60 جنيه عن سعر قنطار القطن بمزاد أمس الثلاثاء .

،فيما يزيد الحد الأقصي البالغ 4665 جنيه لقنطار القطن بمزاد الدقهلية اليوم بنحو 365 جنيه عن سعر قنطار بحري بمزاد أمس الثلاثاء والبالغ 4300 جنيه للقنطار.

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وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلني علي تسويق محصول القطن لعام 2021، ويبلغ حجم إنتاج مصر من القطن خلال العام الجاري 1.6 مليون قنطار قطن.

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بقلم دعاء حسني

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