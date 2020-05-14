تعرف على الشركات الرابحة والخاسرة في قطاع التأمين خلال العام الماضي (جراف)

حققت 34 شركة تأمين فى السوق لأرباح خلال العام المالى الماضى 2018/2019 بينما حققت 5 شركات لخسارة خلال هذا العام.

وللتعرف على الشركات الرابحة والخاسرة فى قطاع التأمين خلال تلك الفترة، نجد أن شركة مصر للتأمين تتصدر الشركات الرابحة وبلغت أرباحها 2.2 مليار جنيه، فيما تلاها فى المركز الثانى شركة مصر لتأمينات الحياة وبلغت أرباحها 1.3 مليار جنيه.

وحلت شركة متلايف للتأمين على الحياة فى المرتبة الثالثة وبلغت أرباحها 343 مليون جنيه، وتلاها فى المركز الرابع شركة اليانز لتأمينات الحياة وبلغت أرباحها 201 مليون جنيه، وذلك وفقا للكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

مصر تتصدر الشركات الرابحة والخاسرة فى قطاع التأمين

واحتلت شركة gig لتأمين الممتلكات المركز الخامس فى ترتيب الشركات الرابحة والخاسرة فى قطاع التأمين خلال العام المالى الماضى 2018/2019.

وبلغت أرباح الشركة 182 مليون جنيه وتلاها فى المرتبة السادسة QNB لتأمينات الحياة وبلغت أرباحها 168 مليون جنيه، وجاءت شركة المصرية للتأمين التكافلى –ممتلكات- فى المركز السابع وبلغت أرباحها 144 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة الثامنة شركة أكسا لتأمينات الحياة وبلغت أرباحها 128 مليون جنيه.

وحلت شركة أورينت للتأمين التكافلى فى المرتبة التاسعة وبلغت أرباحها 100 مليون جنيه، وتلاها فى المركز العاشر شركة المهندس للتأمين والتى بلغت ربحيتها 92 مليون جنيه، وتساوت معها شركة اليانز لتأمين الممتلكات بنفس قيمة الربحية البالغة 92 مليون جنيه، فيما تلاها شركة الدلتا للتأمين بمبلغ ربحية 88 مليون جنيه، وحلت بعدها شركة المهندس لتأمينات الحياة وبلغت ربحيتها 83 مليون جنيه.

77 مليون جنيه ربحية رويال للتأمين

وجاءت شركة رويال للتأمين فى المركز الرابع عشر فى الترتيب وبلغت حجم أرباحها 77 مليون جنيه، وتلتها شركة قناة السويس للتامين بربحية بلغت 60 ملوين جنيه.

وحلت بعدها شركة المصرية لضمان الصادرات بربحية بلغت 56 ملوين جنيه، وتلاها شركة وثاق للتأمين التكافلى والتى بلغ حجم أرباحها 52 مليون جنيه، وحل بعدها فى الترتيب شركة AIG للتأمين وبلغ حجم ربحيتها 46 مليون جنيه.

وحلت شركة الدلتا لتأمينات الحياة فى المركز التاسع عشر فى الترتيب وبلغ حجم ربحيتها 46 مليون جنيه، وتلاها فى الترتيب شركة تشب لتأمينات الحياة وبلغت ربحيتها 37 مليون جنيه.

وتلاها فى الترتيب شركة إسكان للتأمين والتى بلغ حجم أرباحها 32 مليون جنيه، وحل بعدها شركة بوبا للتأمين بحجم ربحية بلغت 25 مليون جنيه، وتلاها شركة أروب للتأمين على الممتلكات وبلغ حجم أرباحها 24 مليون جنيه.

جمعية التعاونى تحقق 21 مليون جنيه أرباح العام الماضى

واحتلت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى المرتبة الخامسة والعشرون فى الترتيب وبلغ حجم أرباحها 21 مليون جنيه، وتلاها شركة طوكيو مارين جينرال للتأمين التكافلى بربحية بلغت 18 مليون جنيه، وحل بعدها شركة مصر للتأمين التكافلى وبلغت ربحيتها 15 مليون جنيه.

وجاءت شركة gig لتأمينات الحياة التكافلى فى المركز الثامن والعشرين وبلغ حجم أرباحها 9 ملايين جنيه، وتلاها شركة تشب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بربحية بلغت 5 ملايين جنيه، وتلاها فى الترتيب شركة شركة أروب للتأمين على الحياة وبلغت ربحيتها 5 ملايين جنيه.

وجاءت شركة أكسا لتأمينات الممتلكات والمسئوليات فى المرتبة الحادية والثلاثون وبلغ حجم ربحيتها 4 ملايين جنيه، وتلاها شركة ثروة لتأمينات الحياة بربحية بلغت 3 ملايين جنيه وتلاها شركة المصرية الإماراتية للتأمين التكافلى وبلغ حجم أرباحها 2 مليون جنيه، فيما تلاها شركة ثروة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت أرباحها 485 ألف جنيه.

وضمت قائمة الشركات الخاسرة 5 شركات تأمين وهى اللبنانية السويسرية وحققت 6 ملايين جنيه خسائر ، تلاها شركة ميد جلف للتأمين وبلغت خسائرها 8 ملايين جنيه، وبلغت خسائر شركة المتحدة للتأمين 13 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر شركة طوكيو مارين فاملى للتأمين التكافلى 15 مليون جنيه، وبلغت خسائر شركة بيت التأمين المصرى السعودى 17 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019.

الجراف التى يوضح العشر الكبار فى قطاع التأمين من حيث حجم الربحية خلال العام المالى الماضى 2018/2019 (المبلغ بالمليون جنيه).