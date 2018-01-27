تعرف على السيناريو المتوقع للمراجعة الدورية للثلاثيني

- الأسهم المتوقع إضافتها مصر للألومنيوم وأبوقير وجى بى أوتو وجهينة والمصرية الكويتية- ترجيحات بانخفاض الوزن النسبى لـCIB 2.3% وخروج النساجون ودومتىمنى عبدالباري:توقع عدد من بنوك الاستثمار إدارج 5 أسهم جديدة ضمن المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بعد تحقيقها ارتفاعات لافتة خلال المرحلة الماضية،

– الأسهم المتوقع إضافتها مصر للألومنيوم وأبوقير وجى بى أوتو وجهينة والمصرية الكويتية

– ترجيحات بانخفاض الوزن النسبى لـCIB 2.3% وخروج النساجون ودومتى

منى عبدالباري:



توقع عدد من بنوك الاستثمار إدارج 5 أسهم جديدة ضمن المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بعد تحقيقها ارتفاعات لافتة خلال المرحلة الماضية، مع اقتراب الإعلان عن المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية.

وقال المحللون إن الأسهم المتوقع إضافتها هي مصر للألومنيوم، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وجي بي أوتو، وجهينة للصناعات الغذائية، والقابضة المصرية الكويتية، مرجعين ذلك إلى توقعات تحسن الوزن النسبي لهذه الأسهم على المؤشر الثلاثيني.

وسجلت الأسهم المتوقع إضافتها في عمليات المراجعة الدورية خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 23 يناير 2018 ارتفاعات تتراوح بين 68 و 162% .

وإذا صحت توقعات بنوك الاستثمار والمحللون ستتحول عملية المراجعة إلى ما يشبه لعبة الكراسي الموسيقية، نظرا لما تشير إليه الترجيحات من أن بعض الأسهم التي تم استبعادها آخر عملية مراجعة، سيتم إضافتها مجددا، والعكس.

وأسفرت آخر عملية مراجعة للمؤشر الثلاثيني تمت مطلع أغسطس 2017، عن إضافة أسهم 4 شركات، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، ومصرف أبو ظبي الإسلامي “مصر”، والمالية والصناعية المصرية، والصناعات الكيماوية المصرية “كيما”.

وتم استبعاد أسهم بنك كريدي أجريكول مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، وجي بي أوتو، وأوراسكوم كونستراكشون ليميتيد.

وتوقع بنك استثمار فاروس إضافة أسهم شركة مصر للألومنيوم، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وجي بي أوتو، وجهينة للصناعات الغذائية، والقابضة المصرية الكويتية، فيما رجح استبعاد أسهم العربية للأسمنت، والشركة المالية والصناعية، والقاهرة للزيوت والصابون، والنساجون الشرقيون، والعربية للصناعات الغذائية “دومتي”.

وقال فاروس في ورقة بحثية تلقت “المال”، نسخة منها، إن عمليات إضافة واستبعاد أسهم من وإلى المؤشر الثلاثيني تتم وفقًا لعدة معايير أبرزها معدلات السيولة، والتي تعد أهم عنصر في هذا الأمر، و يتم قياسها عبر حساب القيمة الإجمالية لتداول سهم الشركة خلال فترة 6 أشهر سابقة لتاريخ التعديل، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فى حين توقع أحمد عبدالنبي المحلل الاستراتيجي بمباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إضافة أسهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر للألمونيوم، و القابضة المصرية الكويتية، و جي بي أوتو، و جهينة للصناعات الغذائية.

وأرجع عبد النبي ذلك إلى ترجيحات ارتفاع الأوزان النسبية لهذه الشركات لتصبح أوزانها على المؤشر الثلاثيني كالتالي: 4.51% لأبوقير للأسمدة، و 3.83% للمصرية الكويتية القابضة، و 2.58% لجهينة، و 0.86% لمصر للألمونيوم.

وتوقع عبدالنبي في الوقت نفسه أن تؤدي عملية المراجعة إلى انخفاض الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي على المؤشر الثلاثيني إلى 28.7% مقارنة بـ 31.9% حاليا.

ويرى عبدالنبي أنه سيتم استبعاد أسهم النساجون الشرقيون متصدرا المتراجعين في الوزن النسبي بنحو 2.15%.و العربية للأسمنت المتوقع أن يخسر 0.40% من وزنه النسبي، و دومتي خاسرا 0.67%، والقاهرة للزيوت والصابون 0.06%، و والمالية والصناعية 0.45،

واعتمدت فاروس على بيانات تداول خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير، بينما اعتمد مباشر على بيانات تداول يوم 23 يناير 2018.

وقال إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع إضافة أسهم مصر للألمونيوم، وأبو قير للأسمدة، وجهينة للصناعات الغذائية، و القابضة المصرية الكويتية، و شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريديف”.

وفي المقابل يرى سعيد إنه من المتوقع استبعاد أسهم شركة المالية والصناعية المصرية، و العربية للأسمنت، و القاهرة للزيوت والصابون.

ويقول السعيد إن هناك عدة معايير يتم بناء علىها اختيار الأسهم التي سيتم إضافتها، وتلك المقرر استبعادها تعتمد على حجم التداولات، و قيم التداولات، وعدد أيام النشاط للسهم.

ويرى السعيد إن الحالة النفسية للمستثمرين بالسوق وإقبالهم على أسهم بعينها تساهم بشكل كبير في ترقية هذه الأسهم وفوزها في أعمال المراجعة الدورية، وأن ترقية السهم هي “تحصيل حاصل” لارتفاعات السهم ومكاسبه السابقة.

وتتم عملية المراجعة لمؤشر السوق الرئيسية EGX30، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بشكل نصف سنوي، في مطلع فبراير، ومطلع أغسطس كل عام.