تعرف على السيرة الذاتية لرامي الدكاني رئيس البورصة الجديد

تنشر “المال” السيرة الذاتية لرئيس البورصة الجديد، رامي الدكاني عقب صدور قرار من رئيس الوزراء بتعيينه رئيسا للبورصة لمدة عام.

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

ويشغل الدكاني، حاليا منصب الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، وهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة في عام 2003، ثم دبلومة في الاستثمار من الأكاديمية العربية للتكنولوجيا في 2012.

وبدأ حياته العملية في عام 2005، شاغلا منصب مدير تخطيط في شركة LinkdotNet ثم انتقل الى العمل في بنك الاستثمار اتش سي في عام 2008، لينتقل بعدها الى منصب نائب رئيس شركة الأهلي كابيتال، من عام 2009 وحتى عام 2017، ثم شغل منصب مستشار رئيس شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر من عام 2017.

وشغل الدكاني، عضوية لجنة الاستثمار في شركة القابضة للتأمين في عام 2018، وعضوية مجلس إدارة شركة “بي ام “للتأجير التمويلي.

وأسس الدكاني، عدة شركات في عام 2017، منها inculsion لخدمات الدفع الإلكترونى، و شركة “pride capital” لينتقل بعدها إلى اتحاد البورصات العربية كٱمين عام في 2019 وحتى الآن.