تعرف على السيدة التي هتفت للسيسي كلنا جنبك ياريس

أمانى العزازىأوضحت نجلاء إدوارد، مقرر المجلس القومى ببورسعيد، رئيس مجلس إدارة شركة إدوارد للخدمات الملاحية، أسباب هتافها للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، لتقييم إنجازات الرئيس والحكومة خلال فترة ولايته الأولى.وقالت إدوارد: "عندما هتفت للرئيس كلنا وراك ياريس والمرأ

أمانى العزازى

أوضحت نجلاء إدوارد، مقرر المجلس القومى ببورسعيد، رئيس مجلس إدارة شركة إدوارد للخدمات الملاحية، أسباب هتافها للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لمؤتمر “حكاية وطن”، لتقييم إنجازات الرئيس والحكومة خلال فترة ولايته الأولى.

وقالت إدوارد: “عندما هتفت للرئيس كلنا وراك ياريس والمرأة وراك ياريس في الجلسة الافتتاحية بادرنى قائلًا: أنا عايزكم جنبي مش ورايا”.

وتابعت: “غيرت هتافى في الجلسة الختامية إلى المرأة جنبك يا ريس”.

ولفتت إلى أن المرأة في عهد السيسي حظيت بالرعاية والاهتمام، وتحقق لها أمن وأمان أسرتها وأولادها، وارتفع تمثيلها في البرلمان إلى نسبة 20%، وفى الحكومة إلى 6 وزيرات.

يذكر أن نجلاء إدوارد من سيدات الأعمال ببورسعيد، وتترأس مجلس إدارة شركة لخدمات السفن، وتشغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، وتم اختيارها مؤخرًا، مقرراً للمجلس القومى للمرأة هناك، ولها مساهمات فعالة في خدمة المجتمع المحلى.