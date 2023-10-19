تعرف على السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصا في مصر

تصدرت «فولكس فاجن» قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية أغسطس الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 1188 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «شيفروليه» فى المركز الثانى بترخيص 277 سيارة، أعقبتها «تسلا» ثالثًا بنحو 200 وحدة.

وحلت «مرسيدس» فى المرتبة الرابعة بإجمالى 169 سيارة، تلتها «بى واى دي» خامسًا بـ145 أتوبيسًا.

وحصدت «بي إم دابليو» المركز السادس مسجلة نحو 125 مركبة، أعقبتها «mcv» سابعًا بواقع 110 سيارات.

واقتنصت «سوزوكي» المرتبة الثامنة بترخيص 89 وحدة، أعقبتها «فوتون» بنحو 71 سيارة.

وتمركزت «تويوتا» فى المركز التاسع بإجمالى 61 مركبة، تلتها «بورش» فى العاشر بواقع 59 سيارة.

واحتلت «هوندا» المرتبة الحادية عشرة، بعدما تمكنت من تسجيل 53 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «هيونداي» فى المركز الثانى عشر بواقع 51 مركبة.

وجاءت «كيا» «وفيات» فى المرتبة الثالثة عشرة بترخيص 38 سيارة لكل منهما خلال تلك الفترة.

وحصدت «شانجان» المرتبة السادسة عشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية فى مصر خلال تلك الفترة، مسجلة نحو 33 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

يُذكر أن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة فى مصر بلغت نحو 3212 مركبة فى مختلف وحدات المرور، خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية سبتمبر الماضى.