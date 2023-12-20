تعرف على السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا في مصر (جراف)

تصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نوفمبر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 1438 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، جاءت «شيفروليه» في المركز الثانى مسجلة نحو 360 سيارة، أعقبتها «تسلا» ثالثًا بنحو 236 أتوبيس.

وحلت «مرسيدس» للمرتبة الرابعة بترخيص 229 مركبة، وتلتها «mcv» خامسًا بـ220 سيارات.

وحصدت «BYD» المركز السادس بعدما تمكنت من تسجيل 202 مركبة، أعقبتها«BMW» سابعًا بنحو 180 سيارة.

واحتلت «سوزوكي» المرتبة الثامنة بترخيص 124 وحدة، أعقبتها «هوندا» بنحو 97 سيارة.

وتمركزت «فوتون» في المركز العاشر مسجلة نحو 74 مركبة، تلتها «بورش» في الحادي عشر بواقع 71 سيارة.

وظهرت «تويوتا» في المرتبة الثانية عشرة بإجمالى 70 مركبة، تلتها «هيونداي» فى المركز الثالث عشر بواقع 61 سيارة.

وجاءت «كيا» فى المرتبة الرابعة عشرة بترخيص 39 سيارة، أعقبتها «فيات» فى الخامس عشر بواقع 38 مركبة.

ويذكر أن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر بلغت نحو 4026 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية نوفمبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب ماركات المركبات الكهربائية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نوفمبر الماضى:

فولكس فاجن ID4» الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية في مصر

تصدرت «فولكس فاجن ID4» قوائم تراخيص السيارات الكهربائية في مصر مسجلة نحو 317 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وحلت «فولكس فاجن id.4 crozz» في المرتبة الثانية بترخيص 242 مركبات، تلتها «فولكس فاجن ID.6» ثالثًا بنحو 196 وحدة.

وجاءت «شيفروليه سبارك» في المركز الرابع بإجمالى 183 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن ID4.x» خامسًا بنحو 173 وحدة، ثم «فولكس فاجن جولف» بـ151 سيارة.

وحصدت «فولكس فاجن جولف» فى المركز السادس بقائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 151 سيارة خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية نوفمبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب الطرازات الكهربائية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نوفمبر الماضى: