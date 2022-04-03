رصدت «المال» ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت «شيري تيجو 3» صدارة مبيعات السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من بيع 1331 مركبة، أعقبتها «أريزو 5» في المركز الثاني بنحو 1124 سيارة.

وحلت «شيري تيجو 7» فى المرتبة الثالثة بإجمالى بيع 948 سيارة، تلتها «بي واي دي F3» في المركز الرابع بواقع 845 مركبة.

وتمركزت «إم جي 5» في المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من تسويق 442 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «شيري تيجو 7 برو» في المرتبة السادسة بإجمالي بيع 420 مركبة، تلتها «إم جي 6» فى المركز السابع بنحو 346 سيارة.

فى حين حافظت «إم جي ZS» على تمركزها في المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر – للشهر الثاني على التوالى – بعدما تمكنت من بيع 324 مركبة.

وجاءت «جيلي كول رأي» و«أوكافانجو» في المرتبة التاسعة والعاشرة بعدما تمكنتا من بيع 202 سيارة – لكل منهما – فى السوق المحلية خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: