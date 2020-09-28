تعرف على السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال 8 شهور (جراف)

تنشر بوابة “المال” قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، استنادًا إلى التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

حافظت «إم جي 5» على تمركزها فى صدارة مبيعات الطرازات الصينية في مصر بعد تمكنها من تسويق 2919 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وجاءت «إم جي ZS» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الصيني مسجلة بيع 2540 وحدة خلال تلك الفترة، تلتها «شيري أريزو 5» في المركز الثالث بعد أن حققت بيع 2483 مركبة.

واحتلت «بي واي دي F3» المرتبة الرابعة، بعد أن استطاعت بيع 2357 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو» في المركز الخامس بواقع 1878 وحدة.

وحصدت «إم جي RX5» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعد أن حققت بيع 990 وحدة، تلتها «إم جي 6» في المركز السابع بإجملى بيع 651 سيارة.

وتمركزت «شيري تيجو7» فى المرتبة الثامنة بعد أن حققت بيع 516 مركبة، أعقبتها «بريليانس V6» في المركز التاسع بواقع 264 وحدة.

وظهرت «زوتي Z100» فى المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات فى السوق المحلية بعد أن تمكنت من تسويق 180 مركبة، خلال الفترة من يناي حتى أغسطس الماضى.

يذكر أن مبيعات السيارات الصينية فى السوق المحلية سجلت نموًا بنسبة 86%، إلى 15.1 ألف مركبة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 8.1 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي قائمة مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى: