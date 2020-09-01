تعرف على السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال 7 شهور (جراف)

اعتلت «إم جي 5» قمة مبيعات السيارات الصينية في مصر بعد تمكنها من تسويق 2437 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلت «شيري أريزو 5» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات الطرازات الصينية، بعد أن استطاعت بيع 2210 وحدة، تبعتها «م جي ZS» في المركز الثالث بإجمالي بيع 2144 مركبة.

وحافظت «بي واي دي F3» على تمركزها فى المرتبة الرابعة، بعد تمكنها من تسويق 1995 سيارة، تلتها «شيري تيجو» في المركز الخامس بواقع 1606 وحدة.

وتمركزت «إم جي RX5» في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الصينية المنشأ- الأكثر مبيعًا فى مصر بإجمالى بيع 886 وحدة، أعقبتها «إم جي 6» في المركز السابع بنحو 622 سيارة.

وصعدت «شيري تيجو7» للمرتبة الثامنة بعد أن حققت بيع 314 مركبة، تبعتها «بريليانس V6» في المركز التاسع بواقع 237 وحدة.

وتراجعت «زوتي Z100» للمرتبة العاشرة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر بإجمالى بيع 165 مركبة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي قائمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الصيني خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي: